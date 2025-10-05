Los salteños también se hicieron presente en los 21K LA GACETA

El parque 9 de Julio se llenó de aplausos, risas y emoción durante los 21K LA GACETA, una jornada que reunió a familias enteras alrededor del deporte. Entre los cientos de carteles y banderas que alentaban a los corredores, uno en particular llamaba la atención: “¡Fuerza, Marti. Te apoyamos!”. Detrás de ese mensaje estaban Alicia Taboada y su esposo Santiago Arias, llegados especialmente desde Metán para acompañar a su hija en un día muy especial.