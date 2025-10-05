Secciones
Cómo funciona el sistema de cronometraje de alta precisión utilizado en los 21K de LA GACETA

Esta tecnología permitió a corredores y espectadores seguir la carrera en tiempo real.

Hace 4 Min

Para poder controlar los tiempos y el recorrido de cada uno de los participantes de los 21K de LA GACETA se utilizó un sistema de cronometraje de alta precisión.  Pero, ¿cómo funciona?

- El chip de cronometraje en cada dorsal permite un seguimiento preciso del tiempo de cada corredor.

- Antenas estratégicamente ubicadas a lo largo del recorrido registran los tiempos parciales.

- La aplicación móvil de los 21K de LA GACETA permite a los corredores, familiares y amigos seguir los tiempos en tiempo real.

- Los corredores reciben una notificación de WhatsApp con su tiempo al cruzar la meta.

Este sistema, similar al utilizado en maratones de renombre como la de Berlín, permite registrar los tiempos de cada corredor de manera precisa y evitar posibles trampas, gracias a un control intermedio en la Avenida Mate de Luna.

