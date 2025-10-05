El Conicet vuelve al streaming con una expedición para descubrir dinosaurios en Río Negro

La ciencia argentina vuelve a conquistar el mundo digital. Desde el lunes 6 al viernes 10 de octubre, el Conicet realizará un nuevo stream en vivo para compartir los avances de la campaña paleontológica “Expedición Cretácica I”, que se desarrollará en la provincia de Río Negro, a unos 30 kilómetros de General Roca.
Durante cinco días, un equipo de 20 investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV-CONICET) transmitirá en tiempo real el trabajo de campo, desde la excavación hasta la clasificación de fósiles. El objetivo: hallar nuevos restos del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino descubierto en la zona.
“La expedición la teníamos planeada, pero cuando vimos lo que generó lo de nuestros colegas del Talud Continental IV, dijimos: ‘hay que mover’. Esta es la nueva forma de contar ciencia”, explicó la paleontóloga Julia D’Angelo, integrante del equipo. “El lugar al que vamos es muy especial. Tenemos 90% de expectativa de que vamos a encontrar alguna maravilla mundial”, anticipó.
La misión, que en realidad comenzó el 28 de septiembre y finalizará el 15 de octubre, apunta a regresar a un yacimiento clave donde ya se identificaron al menos 10 especies nuevas de animales aún no nombradas, entre ellas anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro. “Tenemos que volver ahí a buscar más material para poder ponerle nombre y describir ese dinosaurio”, agregó D’Angelo.
El proyecto cuenta con el respaldo de National Geographic Society, la Fundación Félix de Azara y la Secretaría de Cultura de Río Negro. En la dirección científica estarán Federico Agnolín, junto a Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Mauro Aranciaga (Nat Geo Explorers) y el equipo de LACEV, compuesto por Nicolás Chimento, Gonzalo Muñoz, Ana Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà, Eric Del Campo, Rodrigo Álvarez Nogueira, Gastón Lo Coco, Mauricio Cerroni y Federico Brissón Egli.
Cómo seguir la expedición en vivo
El stream comenzará el lunes 6 de octubre y se extenderá toda la semana. La transmisión incluirá imágenes desde el sitio de excavación, charlas nocturnas, entrevistas y clips documentales en YouTube (@paleocueva_lacev) e Instagram (@paleocueva.lacev).
“Vamos a mostrar el trabajo en la mañana, en la cantera a la tardecita, y también la parte de la clasificación, que es muy importante”, adelantó D’Angelo.
El jefe científico Federico Agnolín añadió que la transmisión permitirá al público “viajar en el tiempo” y conocer el proceso real de redescubrir animales que habitaron la Tierra hace 70 millones de años.
Ciencia y stream: una fórmula que vuelve a hacer historia
El nuevo proyecto busca repetir el fenómeno de “Talud Continental IV”, la campaña oceanográfica que el Conicet transmitió en 2024 y que acumuló más de 17 millones de reproducciones en YouTube. Aquel éxito marcó un antes y un después en la forma de comunicar ciencia en Argentina, llegando a competir en audiencia con canales populares como Olga y Luzu TV.
“Esto es la posibilidad de contar la ciencia en tiempo real y mostrar también su parte humana. En los documentales hay reconstrucción; acá, la gente puede ver el descubrimiento cuando ocurre”, explicó D’Angelo.
El impacto de la experiencia anterior, junto a la aparición de figuras espontáneas como la famosa “estrella culona”, demostró que la ciencia también puede emocionar y entretener. “En medio de tantas malas noticias, fue una manera de conectar con algo que inspira”, señaló la investigadora.
Paleontología argentina, un gigante del sur
La paleontología nacional tiene una larga tradición. Según D’Angelo, el mundo cuenta con tres “puntos calientes” para hallar fósiles excepcionales: el desierto de Gobi (China), Estados Unidos y la Patagonia argentina.
“Argentina tiene muchos goles en la historia de la paleontología: el dinosaurio más grande del mundo, el Patagotitan mayorum, y los restos más antiguos hallados en el Valle de la Luna, en San Juan”, recordó.
En un contexto de debate sobre la inversión estatal, la científica fue categórica: “Es fundamental que todos, que son quienes pagan nuestros sueldos, sepan lo que se está haciendo en el Conicet. Generar conocimiento básico es parte de nuestra humanidad”.
Con la “Expedición Cretácica I”, el Conicet invita nuevamente a viajar al pasado desde cualquier pantalla, combinando ciencia, aventura y tecnología para acercar a todos una ventana única hacia la historia profunda de la vida en la Tierra.