Los cinco alimentos que ayudan a mejorar la capacidad de concentración

Ya sea en los momentos en que debemos estudiar para un examen importante o los escenarios donde deseamos atender a quien nos está hablando, la concentración resulta sumamente importante. La capacidad de nuestro cerebro de prestar atención puede disminuir a causa de distintos aspectos como el estrés o la falta de sueño, sin embargo nuestra alimentación juega un rol esencial en su efectividad.
La concentración es la capacidad de centrar la atención en una tarea de manera eficiente. Resulta fundamental la habilidad de bloquear las distracciones para ejecutar de manera rápida y fácil aquellas actividades que requieren mayores habilidades cognitivas. Sin embargo, son muchas las personas que pueden sufrir de las consecuencias de la falta de atención.
La falta de concentración no corresponde a una terminología médica concreta si no más bien a una dificultad que, sin embargo, puede afectarnos en las distintas tareas que debemos llevar a cabo en nuestro día a día. Para mejorar nuestros niveles de atención, resulta fundamental prestar atención a los alimentos que consumimos, que pueden proporcionanros de la energía y los nutrientes fundamentales para un óptimo funcionamiento de nuestra capacidad cognitiva. Una lista de los más beneficiosos puede ayudarnos.
Los alimentos que ayudan a reducir la dificultad de atención
Granos enteros
Granos enteros como el arroz integral, quinoa y avena proveen de una gran cantidad de energía lo que beneficia a nuestra función cognitiva. Este grupo de alimentos contienen carbohidratos complejos, los cuales pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, proporcionando el combustible necesario en los momentos de estudio o trabajo.
Arándanos
Los arándanos son una fruta sumamente beneficiosa para los momentos en que necesitamos concentrarnos. Estos presentan un alto contenido de antioxidantes que ayudan a proteger al cerebro del estrés oxidativo lo que con el tiempo mejora el rendimiento cognitivo.
Pescado grasos
Mientras que para aquellos fanáticos de las comidas del mar, los pescados grasos pueden resultar ventajosos para la atención cognitiva. El salmón, la caballa y las sardinas aportan ácidos grasos omega- 3. Estas grasas saludables ayudan a mejorar la memoria y la concentración.
Chocolate negro
Aquellos que desean satisfacer un antojo dulce pueden elegir el chocolate negro, que además de delicioso es saludable para nuestro cerebro. Este es fuente de flavonoides que ayudan a mejorar el flujo sanguíneo al cerebro y potencian el rendimiento cognitivo. Sin embargo, resulta esencial tener en cuenta que este postre debe presentar un gran porcentaje de cacao.
Huevos
Los huevos son un alimento versátil que puede consumirse en todas las comidas. A la vez es una fuente completa de proteínas que incluye los aminoácidos necesarios para el funcionamiento del cerebro. También se destacan por su contenido en colina, nutriente que el cerebro y el sistema nervioso necesitan para regular la memoria y completar un rendimiento cognitivo óptimo.