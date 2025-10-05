Se espera otra jornada calurosa en Tucumán

El clima se presenta con viento suave del sur y una oscilación térmica notoria: por la mañana las temperaturas se mantendrán templadas, pero por la tarde el calor se impondrá, con máximas que podrían acercarse a los 33-34 °C
Durante la tarde y noche, la nubosidad será variable, sin lluvias significativas previstas. En horas vespertinas el cielo alternará entre claros y algunas nubes dispersas.
El viento será suave y predominante del sector sur o suroeste, contribuyendo a una sensación térmica algo más amena.
De esta manera, será un domingo caluroso, pero ideal para disfrutar al aire libre con precauciones frente al sol.
En cuanto a la semana que viene, el calor persistirá, aunque sin superar las intensidades del domingo. El cielo podría mostrar más nubes, con chances leves de lluvias aisladas, especialmente martes por la noche.
Del miércoles en adelante, aumenta la probabilidad de precipitaciones y tormentas. Según los pronósticos extendidos, podrían registrarse chaparrones.