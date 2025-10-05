Secciones
Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Desde las 7.30 se vive la fiesta más esperada por los runners de la provincia.

Los runners tucumanos palpitan la nueva edición de los 21K de LA GACETA.
Hace 1 Hs

Desde el parque 9 de Julio hasta la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán es escenario de una carrera que combina deporte y cultura: los 21K de LA GACETA. La largada y la llegada están ubicadas frente al hotel Sheraton, en avenida Soldati. El recorrido más corto, de 3K, será ideal para quienes quieran sumarse a la fiesta sin grandes exigencias. Los corredores dan la vuelta dentro del parque 9 de Julio. Los 10K muestran una postal urbana. La caravana llega a la emblemática Casa Histórica, hasta retornar por 24 de Septiembre hacia el parque. Los 21K son un viaje por la ciudad: llegan hasta el parque Guillermina, punto donde se inicia el retorno por la misma Mate de Luna.

Desde las 7.30, vas a poder seguir todos los detalles del evento en un programa especial de LG Play, que cuenta con la conducción de Graciela Di Vico.

