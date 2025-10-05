Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Desde el parque 9 de Julio hasta la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán es escenario de una carrera que combina deporte y cultura: los 21K de LA GACETA. La largada y la llegada están ubicadas frente al hotel Sheraton, en avenida Soldati. El recorrido más corto, de 3K, será ideal para quienes quieran sumarse a la fiesta sin grandes exigencias. Los corredores dan la vuelta dentro del parque 9 de Julio. Los 10K muestran una postal urbana. La caravana llega a la emblemática Casa Histórica, hasta retornar por 24 de Septiembre hacia el parque. Los 21K son un viaje por la ciudad: llegan hasta el parque Guillermina, punto donde se inicia el retorno por la misma Mate de Luna.