Pusineri destacó la solidez de Atlético Tucumán y celebró el gol de Ruiz Rodríguez tras el 2-0 a Platense

Atlético cerró una noche completa en el Monumental. No solo venció 2-0 a Platense, sino que mostró solidez, determinación y una identidad cada vez más clara. Luego del partido, Lucas Pusineri analizó el triunfo con satisfacción y prudencia. “Nos vamos con sensaciones muy buenas. Era un partido complejo porque Platense salió campeón jugando de visitante y venía de ganarle a Defensa y Justicia y de hacer un buen partido contra Lanús. Entonces, era un rival muy difícil. En el primer tiempo hubo un desarrollo parejo, con ambos equipos generando situaciones: Atlético de forma más directa y Platense, con juego más elaborado. En el segundo tiempo, logramos capitalizar el hombre de más. En líneas generales, hay que felicitar a los futbolistas por el esfuerzo y ojalá podamos seguir por este camino”, señaló el entrenador.
Pusineri también resaltó la necesidad de fortalecer la localía, un aspecto que considera clave para alcanzar la regularidad deseada. “Tenemos que mantener una localía fuerte. Esos resultados se están viendo. Hay que tratar de jugar en todas las canchas de igual a igual, pero hacernos más fuertes en casa para lograr una mayor consistencia”, sostuvo.
El técnico tuvo palabras especiales para Ramiro Ruiz Rodríguez. “Me encanta lo que pasó y cómo lo festejó. Se sacó muchas cosas de encima. Quería estrecharle la mano porque es merecedor de esta alegría. Es un jugador muy querido por sus compañeros y por nosotros. Ojalá este gol le dé la confianza que necesita”, cerró.