Pusineri destacó la solidez de Atlético Tucumán y celebró el gol de Ruiz Rodríguez tras el 2-0 a Platense

Atlético cerró una noche completa en el Monumental. No solo venció 2-0 a Platense, sino que mostró solidez, determinación y una identidad cada vez más clara. Luego del partido, Lucas Pusineri analizó el triunfo con satisfacción y prudencia. “Nos vamos con sensaciones muy buenas. Era un partido complejo porque Platense salió campeón jugando de visitante y venía de ganarle a Defensa y Justicia y de hacer un buen partido contra Lanús. Entonces, era un rival muy difícil. En el primer tiempo hubo un desarrollo parejo, con ambos equipos generando situaciones: Atlético de forma más directa y Platense, con juego más elaborado. En el segundo tiempo, logramos capitalizar el hombre de más. En líneas generales, hay que felicitar a los futbolistas por el esfuerzo y ojalá podamos seguir por este camino”, señaló el entrenador.