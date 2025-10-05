Secciones
“El salvataje estadounidense no otorga demasiadas certezas”

Según el analista Claudio Fantini, el dilema que se le plantea a Milei es si la ayuda será para llegar a las elecciones o si servirá para el desarrollo del país.

CAMBIO DE ACREEDOR. Fantini dice que el Gobierno tendrá que analizar si le conviene prescindir de un socio comercial importante como China. CAMBIO DE ACREEDOR. Fantini dice que el Gobierno tendrá que analizar si le conviene prescindir de un socio comercial importante como China.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs
