Producir energía en el espacio

Desde hace tiempo se investiga sobre la posibilidad de realizar explotación de distintos recursos en el espacio. Quizás lo más conocido es explotación minera de los asteroides, porque se sabe que algunos tienen minerales que son de gran utilidad. Este no es el único que proyecto que existe. Se pretende realizar actividades mineras en la Luna y en Marte. Construir equipamiento en la Luna para futuras bases que sirvan como apoyo a los viajes a Marte y también el cultivo de plantas y producción de alimentos en el espacio. El cultivo de plantas se realiza en la estación espacial de modo experimental.

Todos estos proyectos están en sus inicios y como todos los proyectos espaciales son a largo plazo. Son difíciles de desarrollar, porque trabajar en un medio con gravedad muy baja es desconocido. Muchas cosas que se desarrollan en Tierra pueden no funcionar en el espacio

Actualmente se está discutiendo la posibilidad de producir energía solar para enviarla a la Tierra. Esta energía es limpia, renovable e inagotable por muchos millones de años. La producción de energía solar en el espacio se realiza desde hace mucho tiempo. Los satélites se alimentan de ella. Se sabe cómo producirla, pero habría que enviarla a Tierra y ese es un problema que todavía no se ha resuelto. Se está investigando enviarla por microondas o con laser y luego convertirla en energía eléctrica.

Se sabe que la energía solar es una energía limpia. En el espacio, la atmósfera no interfiere y la producción sería más eficiente. La desventaja es el alto costo de poner paneles solares en el espacio. Tampoco se sabe si puede haber algún efecto negativo en la Tierra, al transmitir la energía por microondas o laser.

Hay varios países que están investigando y desarrollando tecnología para este proyecto. Son China, Estados Unidos, Japón y La Unión Europea. También participan empresas privadas, fundamentalmente, las que realizan vuelos espaciales. Algunos otros países pretenden participar en algunos desarrollos puntuales.

China proyecta lanzar una planta piloto en 2028, el Reino Unido pretende tener un sistema operativo en 2035 y Estados Unidos en 2040. Este último con tecnologías innovadoras que está desarrollando. Ya se ha logrado transmitir la energía por microondas a una distancia de 50 metros, lo que es un gran avance.

Aunque la posibilidad de producir energía en el espacio a gran escala no es algo que pueda realizarse en un futuro próximo, ya no es una utopía.