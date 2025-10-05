Sexualmente hablando: Inyecciones anticonceptivas

Dos presentaciones que se diferencian principalmente en su composición hormonal y en la frecuencia con que deben aplicarse. Las inyecciones mensuales contienen estrógeno y progestina y, como su nombre lo indica, se colocan una vez al mes, siempre el mismo día: por ejemplo, 5 de octubre, 5 de noviembre, 5 de diciembre, etcétera. En cambio, las trimestrales contienen sólo progestina y deben aplicarse cada tres meses: 5 de octubre, 5 de enero, 5 de abril y así. La acción es la misma: inhibir la ovulación y espesar el moco cervical bloqueando el paso de los espermatozoides.