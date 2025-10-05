Teatro Alberdi: El show de cierre que organiza El Club del Jazz

Ese es el argumento de “Remember jazz”, el espectáculo que el grupo independiente Mudra ofrecerá desde las 20 en el escenario mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con 26 artistas en escena. “El guión es una creación colectiva con cuadros musicales diversos de jazz, ritmos latinos, disco, pop y musicales emblemáticos de todos los tiempos, como resultado del trabajo sostenido de nuestro espacio de investigación de las artes escénicas y el movimiento como pioneros de la comedia musical desde hace 20 años”, afirma Jenny Benavente Elías, directora de la compañía y de la obra, donde además tiene a su cargo la coreografía y baila.