Teatro Alberdi: El show de cierre que organiza El Club del Jazz

El Club del Jazz es un viejo teatro de variedades que transita sus últimos días de funcionamiento por la crisis económica que atraviesa. Su dueño Gaspar, junto a su fiel asistente Naty y al bohemio, organiza un último gran show de despedida en ese escenario por el que transitaron grandes estrellas de la música y la danza.
Ese es el argumento de “Remember jazz”, el espectáculo que el grupo independiente Mudra ofrecerá desde las 20 en el escenario mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con 26 artistas en escena. “El guión es una creación colectiva con cuadros musicales diversos de jazz, ritmos latinos, disco, pop y musicales emblemáticos de todos los tiempos, como resultado del trabajo sostenido de nuestro espacio de investigación de las artes escénicas y el movimiento como pioneros de la comedia musical desde hace 20 años”, afirma Jenny Benavente Elías, directora de la compañía y de la obra, donde además tiene a su cargo la coreografía y baila.
“Mudra tiene la peculiaridad de entender el cuerpo como el lugar donde está transcurriendo la vida. Somos cuerpo atravesados por muchas dimensiones, seres holísticos que no responden a modelos hegemónicos, un colectivo heterogéneo atravesado por el arte como modo de expresión, unidos en el disfrute y en el desafío de romper con los estándares preestablecidos”, agrega.
Benavente Elías reconoce que la historia “se relaciona con lo que está pasando en la actualidad, porque es imposible mirar hacia otro lado cuando los espacios artísticos son los primeros en verse sacudidos por la crisis económica”
El elenco está conformado por los bailarines Carolina Heilmann, Hugo David Buffa Miranda, Eva Soledad Cisterna, Úrsula Oliva, Sofía Aldana Aguirre, Ezequiel Luque, María Marcela Ruiz, Rocío Camila Aguirre, Irene Cajal Vergara, Roberto García, Yamila Norniella, María Paula Luna, José Luis Balteiro, Julieta Milagro Zelarayán, Ana Norniella, Andrea Gallardo, Silvia Correa, Paola Gramajo, Claudia Herrera, Karina Molina, María Paulina Liberti y Viviana Arnau, con las actuaciones de Marcelo Cáceres y Natalia Rivadeneira y la música de Nino Aredez. La dirección teatral es de Balteiro.
“Elegimos a la danza jazz como expresión porque es un estilo escénico, enérgico y expresivo que fusiona técnicas del ballet con raíces afroamericanas y un fuerte componente de improvisación y musicalidad. Se caracteriza por movimientos dinámicos y giros, adaptándose a otros diversos géneros; es la síntesis que buscamos, con una impronta muy personal y visceral en el momento de crear, donde la expresión corporal ahonda en la capacidad de comunicar a través del cuerpo”, afirma la directora.
Por aparte, a las 21, en la sala Juan Tríbulo del Alberdi, se repondrá la obra teatral de Emanuel Lobo “Bye bye profe”, del grupo los TucuTeatro y con la actuación de Sofía China Savino, Gabriela Morales y Nuria Blasco como tres alumnas del secundario que deben aprobar un último examen de historia y repasan los hechos más importantes vividos en la provincia desde la creación de Ibatín.