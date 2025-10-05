Cómo cambiaron las expectativas y los valores que definen la adultez

Luego cita al psicólogo social Jonathan Haidt, quien en “La generación ansiosa” (2024), describe un fenómeno clave para entender este presente: una crianza más protectora, menos contacto con el riesgo y la incertidumbre, y una infancia vivida puertas adentro. A esto se suma una socialización crecientemente mediada por pantallas, con menos experiencias presenciales y, por ende, menos entrenamiento emocional frente a la frustración. El resultado, según Haidt, es una generación que llega a la adultez con menos práctica para manejar la ansiedad que impone la vida real.