La caída de la natalidad en Argentina: las claves de la segunda transición demográfica

“Es probable que todo esto se profundice”, analiza el investigador. La caída en la natalidad en Argentina es un proceso sostenido y multifactorial, remarca. La tasa global de fecundidad (este índice mide el promedio de hijos por mujer en edad fértil) descendió a 1,4 hijos por mujer en 2022, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Entre las principales causas, Longhi destaca: un mayor acceso a métodos anticonceptivos y a la educación sexual integral, que permiten a las personas decidir cuándo y cuántos hijos tener y también por los cambios culturales: “la maternidad/paternidad ya no son necesariamente considerados como mandatos sociales inevitables; muchos jóvenes optan por priorizar proyectos educativos, laborales o personales”. Sin embargo, en esta realidad -según el experto- conviven muchos niveles de desigualdad; por ejemplo se espera también un crecimiento de la fecundidad adolescente ante el desfinanciamiento y desmantelamiento del plan Enia (para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia).