Qué hacer este domingo en Tucumán

Tributo a Soda Stereo

Vértigo es una banda conformada por músicos tucumanos que desde hace una década rinden tributo a Soda Stereo y que en la semana del anuncio de los nuevos recitales del grupo que marcó una época en el rock pop latinoamericano volverán al escenario con sus mejores temas. El recital será desde las 21 en el teatro Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. “Será una noche cargada de emociones, energía y clásicos que marcaron generaciones” prometen Sergio Biagioli, Agustín Carabajal y Enzo Borelli, secundados por Gonzalo D’Andrea, Gastón Alderetes y Matías Morales, en un recital que servirá para los fans de preparación para lo que se vendrá el año próximo.