Qué hacer este domingo en Tucumán

Tributo a Soda Stereo
Vértigo es una banda conformada por músicos tucumanos que desde hace una década rinden tributo a Soda Stereo y que en la semana del anuncio de los nuevos recitales del grupo que marcó una época en el rock pop latinoamericano volverán al escenario con sus mejores temas. El recital será desde las 21 en el teatro Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. “Será una noche cargada de emociones, energía y clásicos que marcaron generaciones” prometen Sergio Biagioli, Agustín Carabajal y Enzo Borelli, secundados por Gonzalo D’Andrea, Gastón Alderetes y Matías Morales, en un recital que servirá para los fans de preparación para lo que se vendrá el año próximo.
Dos opciones con acceso gratuito en Yerba Buena
La Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1,850) se llenará esta tarde, desde las 17, de música y creatividad en la última jornada del Mercado de Arte con entrada libre. Entre sus propuestas está el taller de arteterapia con espátula “El color que sana”, que dictará María Graciela Bordato; y desde las 20 el recital en vivo “Las notas de Alfonsina”. Por aparte, desde las 18, en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija 1.799) Marcos Ataliva ofrecerá su recital gratuito de folclore, tango, rock, swing, jazz y bossa nova.
Doble sesión del tablao flamenco
Desde las 20 y a las 21, se desarrollarán las dos funciones del “Tablao flamenco” que proponen los bailaores Daniel Antonio Corres y Georgina Rague y el guitarrista Alier Díaz Ferrer, con Lisette Rague como invitada especial, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). Será un recorrido por lo mejor del arte andaluz.
Recital de Janni Valdez
Desde las 16 estará funcionando la feria popular en el parque V Centenario (avenida Belgrano 4.200), donde actuará a la gorra la cantante Janni Valdez. Otras opciones con stands de artesanos, emprendedores y gastronómicos estarán montadas en Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón); el Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco) y el Parque Avellaneda (desde el Monumento al Bicentenario). También habrá ferias en Lomas de Tafí y en San Martín al 100 (Tafí Viejo).