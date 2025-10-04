Ezequiel Chavarría, el último ganador, vuelve a los 21K LA GACETA

Ezequiel Chavarría, de 36 años, regresó a Tucumán para correr los 21K LA GACETA tras correr hace dos semanas el maratón de Buenos Aires. Allí dejó en alto la bandera provincial al subir al podio argentino y finalizar tercero entre los corredores nacionales, con un tiempo de 02:19:31. “Fueron casi tres meses de preparación, y quedar como el tercer mejor argentino fue algo muy importante para mí. Mejorar mi marca nuevamente también es un gran objetivo”, declaró el atleta.
El fondista explicó que había decidido, antes de viajar a Paraguay, donde tiene prevista otra carrera, volver a competir en casa. “Decidimos con el entrenador quedarnos y correr acá. Además, quería aprovechar para transmitir algo de lo que uno hace afuera a quienes nos siguen aquí. Espero estar nuevamente en la punta y dar lo mejor”, señaló Chavarría.
Objetivos para los 21K
El corredor detalló su aspiración para los 21K: “Siempre uno quiere superarse y mejorar sus marcas. Mi mejor tiempo en los 21K es de 1:05:45”.
“Chava”, como lo llaman, advirtió sobre la exigencia que representan las condiciones climáticas. “El calor y la humedad elevan el esfuerzo, las pulsaciones suben y se pierden electrolitos. Por eso hay que ser muy cuidadoso: hidratarse bien, tomar sales en el momento adecuado y preparar la semana previa con conciencia, cuidándose para llegar en óptimas condiciones”, aconsejó.
Disciplina y perseverancia
El atleta recordó que su experiencia y trayectoria lo han enseñado a mantener la constancia. “Me dicen que soy un atleta de ejemplo. Llevo más de 20 años trabajando en esto y aprendí a mantenerme firme tanto en los buenos como en los malos momentos, cuando las cosas no salen como uno espera. Todo llega en su momento. El proceso es largo y hay que aprovechar las oportunidades que se presentan”, expresó.
Finalmente, destacó la importancia de la perseverancia: “Ser constante y disciplinado es lo que permite alcanzar los objetivos que uno se propone. Eso vale para cualquier disciplina o meta que uno quiera lograr en la vida”.