Ezequiel Chavarría, el último ganador, vuelve a los 21K LA GACETA

Disciplina y perseverancia

El atleta recordó que su experiencia y trayectoria lo han enseñado a mantener la constancia. “Me dicen que soy un atleta de ejemplo. Llevo más de 20 años trabajando en esto y aprendí a mantenerme firme tanto en los buenos como en los malos momentos, cuando las cosas no salen como uno espera. Todo llega en su momento. El proceso es largo y hay que aprovechar las oportunidades que se presentan”, expresó.