Irma recuerda

Irma odia su nombre. Piensa con quince años que le pondrá un nombre que le guste a su hija. La brisa del campo y las hectáreas verdes le parecen tan infinitas como Dios. Cuando está sola llora, sin entender muy bien por qué; llorar le parece cómodo, de suerte que las mujeres pueden llorar sin que se les burlen en el pueblo como a los hombres. Quiere ser contadora y su padre no consiente siquiera que pise las perversas calles de la ciudad. Irma no quiere casarse. Casar le suena a “cazar”: alguno de la pareja roerá la carne del otro. Roba una cigarrera: “la ansiedad máxima —piensa— no es la de abstenerse de fumar, sino la de ver consumirse el último cigarro”. Guarda la cigarrera y esconde una colilla bajo el palto que papá plantó “cuando tenía tres”.