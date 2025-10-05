Sombras bajo el suelo en Colonia

Ha terminado la conferencia del escritor peruano Santiago Roncagliolo en uno de los anfiteatros del edificio principal de la Universidad de Colonia. Al salir a la avenida Albertus Magnus Platz, en este jueves de enero, la fría noche está atravesada por destellos rojos, amarillos y azules. Todo el playón que conecta la Facultad de Romanística y el edificio principal, está lleno de ambulancias, camiones de bomberos, autos de la policía, en lo que parece ser un simulacro de emergencia. Hay mucha gente y movimiento en el comedor de la Universidad que a esta hora suele estar vacío y a oscuras. Un auto de la policía circula por los alrededores mientras repite una grabación en la que advierte que los ciudadanos deben abandonar las calles, dirigirse a sus hogares y alejarse de las ventanas.