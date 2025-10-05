Secciones
Vuelve “Tucumán Elige” con entrevistas diarias a candidatos por Canal 10

El ciclo regresa este martes, desde las 14.30, con emisiones diarias bajo la conducción de Pablo Toledo. Abordará propuestas electorales y detalles clave sobre la votación con boleta única.

Hace 6 Hs

“Tucumán Elige” se emitirá nuevamente por la pantalla de Canal 10 en la recta final hacia las elecciones legislativas nacionales. Con la conducción del periodista Pablo Toledo, el primer programa se emitirá este martes a las 14.30 y continuará de lunes a viernes en el mismo horario, con entrevistas a los protagonistas de la campaña.

Cada emisión abordará las propuestas de los candidatos de las nueve listas oficiales que compiten por representar a los tucumanos en el Congreso. La producción busca ofrecer un espacio plural y accesible para que la ciudadanía conozca de primera mano las ideas y proyectos que marcarán la agenda legislativa en el próximo período.

La iniciativa también incluye información clave para quienes votarán por primera vez con el nuevo sistema electoral. Se explicará en detalle cómo funcionará la boleta única de papel, implementada para esta elección. Los programas ofrecerán explicaciones claras sobre la mecánica de votación y las particularidades de la jornada electoral.

Tucumán renovará cuatro bancas de diputados nacionales para el período 2025-2029. La diversidad política actual se refleja en la oferta electoral, y “Tucumán Elige” reunirá a todas las voces para que el electorado llegue al 26 de octubre con la información necesaria para decidir su voto.

