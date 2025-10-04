21K LA GACETA: la historia de Myriam Rey y “Sombra” Herrera al frente del Club Sombra Team

Myriam Rey y José Gustavo Herrera, alias “Sombra”, de Concepción, integran el “Club Social y Deportivo Sombra Team”. “Venimos preparados con todo para este desafío”, aseguró Myriam, quien conoció a su esposo hace casi 30 años. Viven el amor igual que el deporte: con pasión. Calculan que unas 50 personas del club participarán, no solo de Concepción sino también de Monteros. Algunos correrán los 21 kilómetros de LA GACETA y otros los 10.