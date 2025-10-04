Secciones
21K LA GACETA: la historia de Myriam Rey y “Sombra” Herrera al frente del Club Sombra Team

La pareja de Concepción, unida por el atletismo desde hace casi 30 años, lidera el Club Social y Deportivo Sombra Team y se prepara con más de 50 corredores para competir en los 21K y 10K

Hace 1 Hs

Myriam Rey y José Gustavo Herrera, alias “Sombra”, de Concepción, integran el “Club Social y Deportivo Sombra Team”. “Venimos preparados con todo para este desafío”, aseguró Myriam, quien conoció a su esposo hace casi 30 años. Viven el amor igual que el deporte: con pasión. Calculan que unas 50 personas del club participarán, no solo de Concepción sino también de Monteros. Algunos correrán los 21 kilómetros de LA GACETA y otros los 10.

José practicó atletismo durante 20 años y compitió en unas 200 carreras. Myriam comenzó en 2004 y logró sus mayores resultados entre 2006 y 2008. La pareja se conoció corriendo y hoy lidera un club con atletas destacados. Tienen dos hijos, de 17 y 18 años, y comparten la vida deportiva en familia.

Según su entrenador, el club busca integración, contención y desarrollo del atletismo: “Estamos en una etapa en la que priorizamos que los integrantes disfruten y progresen”, explicó. “Eventos como este resaltan nuestro deporte, promueven la inclusión y fortalecen la comunidad atlética”, concluyó. 

