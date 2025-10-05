Novela ganadora del Premio IILA-Letteratura 2025



Con una prosa ligera y lúcida, Quintana nos adentra en la memoria de una niña que intenta comprender su historia familiar. Claudia narra al detalle, lugares, sensaciones, pensamientos, con la ingenuidad propia de su edad y, a pesar de ello, advierte la atmósfera desdichada que la rodea. La protagonista sostiene una voz narradora que bucea en la oscuridad de las relaciones humanas, incluyendo la de sus padres, abrazada desde siempre a un mundo de mujeres. La niña escucha, reflexiona y aprende, junto a su muñeca Paulina, en una casa donde todos son adultos, pero ella se encuentra a la intemperie. Testigo invisible de la estirpe de mujeres perseguidas por la muerte que no logran apartar.