Una conversación amablesobre ideas que interpelan

Las fronteras y los cruces entre filosofía, religión y ciencia. Las diferencias y los puntos de contacto entre justicia y venganza. Entre el amor y el odio. La soledad y la muerte. Catalina Lonac y Susana Maidana nos proponen una incursión por un terreno en el que se alternan dilemas, interrogantes y aproximaciones en torno a cuestiones apasionantes. Y lo hacen de la mano de autores como Heidegger, Byung-Chul Han, Cioran, Kafka, Coetzee, Houellebecq, McEwan, Nietzche y Foucault, entre muchos otros. Pero la apelación a estos nombres está muy lejos de exhibicionismo erudito. Son puntos de apoyo de una invitación a una reflexión, amable y honesta, con los lectores.