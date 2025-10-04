Secciones
DeportesMás deportes

De Famaillá a la meta: madre e hija correrán juntas en los 21K LA GACETA

La profesora de Educación Física y su hija de 16 años vivirán una experiencia única

De Famaillá a la meta: madre e hija correrán juntas en los 21K LA GACETA
Hace 1 Hs

Pamela Ahmed y su hija, Nabila Ortiz, de Famaillá, se prepararon para compartir una experiencia única en la carrera 21K de LA GACETA. Pamela, de 49 años, explicó: “Soy profesora de Educación Física, así que tengo una base y siempre me gustó el atletismo. Hace un par de años volví a correr, después de un tiempo, por cuestiones de trabajo y maternidad”. Recordó que retomó con una prueba de 5K en su ciudad. “Siempre busco espacios para estar en movimiento y, cuando corro, me concentro en el ritmo de mi respiración, aunque también voy rezando”, confesó.

Nabila, de 16 años, contó: “Recién empiezo. Hace tres semanas mi mamá me convenció de probar. Antes jugaba handball, así que estoy entrenada”. Será su primera carrera y participará en los 3K. “Es muy lindo porque nunca hice algo así. Mi objetivo es ganar. Sí, quiero estar entre los tres primeros”, expresó con entusiasmo.

Madre e hija comparten ahora la ilusión de cruzar la meta y transformar esta competencia en un recuerdo compartido.

Temas 21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

Lo más popular
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
1

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
2

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
3

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”
5

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”
6

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Más Noticias
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Los Pumas mejoraron mucho, pero Sudáfrica ganó otra vez y gritó campeón

Los Pumas mejoraron mucho, pero Sudáfrica ganó otra vez y gritó campeón

Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

Cómo será el recorrido de los 10K del 21K LA GACETA: la ruta urbana por las calles céntricas de Tucumán

Cómo será el recorrido de los 10K del 21K LA GACETA: la ruta urbana por las calles céntricas de Tucumán

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Comentarios