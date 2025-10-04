De Famaillá a la meta: madre e hija correrán juntas en los 21K LA GACETA

Pamela Ahmed y su hija, Nabila Ortiz, de Famaillá, se prepararon para compartir una experiencia única en la carrera 21K de LA GACETA. Pamela, de 49 años, explicó: “Soy profesora de Educación Física, así que tengo una base y siempre me gustó el atletismo. Hace un par de años volví a correr, después de un tiempo, por cuestiones de trabajo y maternidad”. Recordó que retomó con una prueba de 5K en su ciudad. “Siempre busco espacios para estar en movimiento y, cuando corro, me concentro en el ritmo de mi respiración, aunque también voy rezando”, confesó.