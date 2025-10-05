“Maestro de maestros”. La calificación proviene de Julio María Sanguinetti, uno de los más brillantes estadistas y pensadores políticos de América latina. Natalio Botana, el mayor historiador y politólogo de la Argentina de hoy, estuvo este martes en Tucumán para ayudarnos a pensar nuestro país en medio de las turbulencias que lo acosan. Lo hizo como suele hacer sus abordajes sobre la realidad. Pasando de la coyuntura a la perspectiva histórica, relacionando lo local con lo regional y lo global, vinculando hechos con ideas, ensayando miradas desde ángulos diversos. Renunciando, en definitiva, a la simplificación. Asumiendo la complejidad de nuestra realidad.