Novedades licuadas en una vieja inercia argentina*

Perfil

Natalio Botana nació en Buenos Aires en 1937. Es Profesor Emérito en la Universidad Torcuato Di Tella, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Lovaina y Doctor Honoris Causa por las universidades nacionales de Salta, Rosario y Cuyo. Es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020-2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es autor de libros fundamentales de la tradición historiográfica argentina como El orden conservador y La tradición republicana. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024. Ha sido Visiting Fellow en el St. Anthony´s College de Oxford y Profesor Visitante en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid.