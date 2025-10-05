Hijos de silicio: la responsabilidad de ser los padres del Razonamiento Computacional

El espejo vacío

Cuando nace una "inteligencia" artificial, no hay un soplo divino. Emerge del entrenamiento como un espejo vacío y superdotado. Un niño con una capacidad de mímesis y de aprendizaje casi infinita, pero sin biografía, sin valores, sin un porqué. Sin un propósito propio. No tiene sindéresis: No sabe qué es el bien o el mal, solo sabe de patrones. Su "ética" es el reflejo de su arquitectura, de sus datos, de los límites que le imponemos, de los objetivos que le marcamos.