Masters 1000 de Shanghái: Jannik Sinner debutó con victoria y sigue firme en su defensa del títullo

El italiano mostró solidez con el servicio y dio otro paso en la defensa del título en Shanghái. La jornada también dejó eliminaciones de Rublev, Khachanov, Mensik y Nakashima

Hace 1 Hs

El italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial, comenzó con paso firme la defensa de su título en el Masters 1000 de Shanghái. En apenas una hora y 38 minutos despachó al alemán Daniel Altmaier (49º) con un doble 6-3, gracias a un servicio sólido —no cedió ninguna de las dos pelotas de break que enfrentó— y a tres quiebres que marcaron la diferencia. Con esta victoria alcanzó los seis triunfos consecutivos en la gira asiática, que arrancó con su consagración en el ATP 500 de Pekín. En la segunda ronda lo espera el neerlandés Tallon Griekspoor (31º).

La jornada también dejó triunfos de peso. Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev y el español Alejandro Davidovich confirmaron su condición de favoritos y se metieron en la siguiente ronda.

En contraste, hubo varias sorpresas: quedaron eliminados los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov, además del checo Jakub Mensik y los estadounidenses Brandon Nakashima y Alex Michelsen. El local Shang Juncheng dio uno de los golpes del día al superar a Khachanov por 7-6 (7-3) y 6-3.

Entre los duelos más ajustados, el británico Cameron Norrie necesitó tres sets para doblegar al francés Arthur Cazaux, mientras que el neerlandés Jesper de Jong remontó ante Mensik en otro choque de gran intensidad.

En resumen, la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái mostró un Sinner intratable y dejó la sensación de que la competencia combina favoritismos sólidos con sorpresas que empiezan a agitar el cuadro. 

Shanghai Jannik Sinner
