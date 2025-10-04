Masters 1000 de Shanghái: Jannik Sinner debutó con victoria y sigue firme en su defensa del títullo

El italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial, comenzó con paso firme la defensa de su título en el Masters 1000 de Shanghái. En apenas una hora y 38 minutos despachó al alemán Daniel Altmaier (49º) con un doble 6-3, gracias a un servicio sólido —no cedió ninguna de las dos pelotas de break que enfrentó— y a tres quiebres que marcaron la diferencia. Con esta victoria alcanzó los seis triunfos consecutivos en la gira asiática, que arrancó con su consagración en el ATP 500 de Pekín. En la segunda ronda lo espera el neerlandés Tallon Griekspoor (31º).