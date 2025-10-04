Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
La Justicia decide si se suspende la elección de Magistrados para el CAM
Una de las listas presentó una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
PALACIO DE TRIBUNALES
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Poder Judicial de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio
Lo más popular
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
Más Noticias
Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”
Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto
Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado
“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más