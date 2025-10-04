Cima Himalaya tiene un duro desafío en el turf local

Acumula 119 días sin visitar el podio de los vencedores. Su última victoria la consiguió el pasado 8 de junio y a partir de ese momento compitió en cuatro oportunidades más, sin poder subirse a lo más alto del marcador. Aunque no pudo ganar en sus últimas salidas, nunca desentonó y ahora en el especial “San Miguel” tendrá una gran chance para reencontrarse con el éxito. La tordilla Cima Himalaya se perfila como la principal candidata en la competencia más importante que tendrá la jornada turfística que se llevará a cabo desde las 13.30 en el hipódromo tucumano.
La pupila de César “Rulo” Assad, que será conducida por Matías Rodríguez, tendrá cinco adversarios en el cotejo de 1.600 metros, que fue programado en el décimo turno (a las 19.10). Cima Himalaya viene de competir el pasado 24 de septiembre en el exigente Gran Premio “Batalla de Tucumán”, donde culminó sexta a 9 1/4 cuerpos de Suffok, en el tiempo de 2’18”1/5 para los 2.200 metros. Antes, la , la descendiente de Winning Prize escoltó desde tres largos a He’s A Rockstar, en 2’6”3/5 para los do kilómetros. La última vez que ganó fue en el especial “Víctor Hugo Antunez”, donde superó por 2 1/2 cuerpos a Río Southern, dejando tercero a Golden Warrior, en el tiempo de 1’31”2/5 para los 1.500 metros.
Su rival más exigente será precisamente Golden Warrior. El hijo de Santillano viene mostrando una gran regularidad, ya que de sus últimas cuatro actuaciones, logró un triunfo, dos segundos y un tercero.
El 24 de septiembre culminó tercero a 4 1/2 cuerpos de Show Goes On, en 1’29”2/5 para las 15 cuadras. Y antes, el 7 de ese mismo mes escoltó desde un largo al porteño Twitch Hurricane, en el tiempo de 1’23”2/5 para los 1.400 metros.
El experimentado Paladín Oriental mostró signos de recuperación en sus últimas presentaciones y puede llegar a sorprender. El alazán de la caballeriza “El Pili” viene de llegar tercerp a 6 1/2 cuerpos de Storm Chuck, en 1’29”3/5 para los 1.500 metros de la Carrera de las Estrellas.
Los anotados en las 11 competencias que tendrá la jornada, con sus respectivos candidatos, son:
PRIMERA CARRERA
(800 metros-13.30 hs.)
PREMIO “FIRST MAN 2016”
caballo peso jockey
1 SUPER CAUSE 54 Héctor Alcayaga
2 NORTEÑO FOR SALE 58 Cristian Rojas
3 IL FORTINERO 54 Cristian Caram
4 FUMIKOMI 54 Matías Rodríguez
5 MUIRFIELD 56 X X
6 LORD OF MOYVORE 60 Facundo Morán
7 EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
Candidato: (6) LORD OF MOYVORE
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.05 hs.)
PREMIO “IL ALBERGO 2017”
caballo peso jockey
1 LE GRAND JOUR 54 Héctor Suárez
2 ILDO 57 José Carrizo
3 CORNELL 54 Benjamín Ossán
4 GRAND SILVERIO 57 Pablo Alarcón
5 CAETANO 60 Facundo Morán
6 TRUENO AZTECA 54 Sergio Medina
7 LAW OF NATURE 60 José Vizcarra
Candidato: (7) LAW OF NATURE
TERCERA CARRERA
(800 metros-14.40 hs.)
PREMIO “SPIDERY 2015”
caballo peso jockey
1 STOESSEL 56 Cristian Caram
2 EMPERADOR RIDE 56 José Carrizo
3 EL BARBA ROJA 56 Ágel Vai
4 CENTELLA BIG PRIZE 56 Héctor Suárez
5 COUNT THE GOLD 56 X X
6 ECO VENTURA 56 Julián Bethencourt
7 APOSTOLICO FRANK 56 Francisco Brito
8 LIGHT BLACK 56 José Vizcarra
9 HIGH SONG 56 X X
Candidato: (7) APOSTOLICO FRANK
CUARTA CARRERA
(1.200 metros-15.15 hs.)
PREMIO “SLEW OF VALID 2023”
caballo peso jockey
1 SECURITY PREMIUM 56 Cristian Caram
2 POLAQUITA LOVE 57 José Vizcarra
3 ESTUDIAN 57 Julián Bethencourt
4 BUENOS MUCHACHOS 54 Francisco Brito
5 FOGOSA HIT 54 X X
6 BLESSED AGAIN 55 Benjamín Ossán
7 RIVENDEL 55 Matías Rodríguez
Candidato: (2) POLAQUITA LOVE
QUINTA CARRERA
(350 metros-15.50 hs.)
CUADRERA
caballo peso jockey
1 EL ZORZAL 56 Pablo Alarcón
2 JUSTICIERO 56 X X
3 ROMEO 56 X X
4 STICH 56 José Vizcarra
Candidato: (4) STICH
SEXTA CARRERA
(1.200 metros-16.30 hs.)
PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”
caballo peso jockey
1 WINSADAY 56 X X
2 NACHO SUN PRIZE 4 56 Lautaro Ponce
3 DON AUGE 4 56 Francisco Brito
4 CREANDO SUEÑOS 4 56 Benjamín Ossán
5 MUNDO DANIEL 4 56 Héctor Suárez
6 ES NUESTRO 4 56 Matías Rodriguez
7 CARTA ESCONDIDA 4 57 José Vizcarra
8 TAILGATE 4 56 Pablo Alarcón
9 PRIDE CANDY 4 56 Julián Bethencourt
Candidato: (5) MUNDO DANIEL
SÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros-17.10 hs.)
PREMIO “DANTE RYE 2018”
caballo peso jockey
1 SWEET ELEMENTARY 53 Pablo Alarcón
2 PUNTO AZTECA 57 Ángel Vai
3 EVROS TAMA 53 Matías Rodríguez
4 ENLOQUECEME 53 José Vizcarra
5 HIDDEN ENEMY 56 Raúl Valdez
6 HI UNO 53 Fabricio Coronel
7 AQUA BOY 56 Lautaro Ponce
Candidato: (4) ENLOQUECEME
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-17.50 hs.)
PREMIO “SABINO BELTRAN ADEE”
caballo peso jockey
1 TRUE FOR SALE 56 Facundo Morán
2 GUAJIRU 56 Francisco Brito
3 WEIWEI 56 Pablo Alarcón
4 GLANIADOR 56 Benjamín Ossán
5 CHE FACHA 56 José Vizcarra
6 DIALECTO 56 Héctor Suárez
7 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
8 CURIOSO HONEY 56 Ángel Vai
9 ANTES 56 Matías Rodríguez
10 THE BEST WARRIOR 56 X X
11 SOY NICHOLAS 56 Ángel Villegas
Candidato: (1) TRUE FOR SALE
NOVENA CARRERA
(1.300 metros-18.30 hs.)
PREMIO “NAYMAR SAM 2019”
caballo peso jockey
1 SEEKING MONEY 54 Héctor Suárez
2 RADIO WAVES 53 Ángel Villegas
3 ES AMOROSO 53 Francisco Brito
4 AIROSO VEGA 53 X X
5 LORD LANCELOT 54 José Vizcarra
6 GRAND LUCRE 54 Benjamín Ossán
7 BASKO JAVIER 54 Cristian Caram
8 WIND VISION 53 Matías Rodríguez
9 TATY BOONE 51 Ángel Vai
Candidato: (5) LORD LANCELOT
DÉCIMA CARRERA
(1.600 metros-19.10 hs.)
ESPECIAL “SAN MIGUEL”
caballo peso jockey
1 PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
2 GOLDEN WARRIOR 56 José Vizcarra
3 DRAGONET 55 X X
4 LATAN CRAF 53 Francisco Brito
5 HYMPRESIONANTE 52 Walter Marrades
6 CIMA HIMALAYA 55 Matías Rodríguez
Candidato: (6) CIMA HIMALAYA
UNDÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-19.50 hs.)
PREMIO “DAMIAN R. SUASNABAR”
caballo peso jockey
1 MASTER DANDY 56 Julián Bethencourt
2 LUCKY SHADOW 57 Marcos Navarro
3 FIGURIN 56 Ángel Vai
4 EUFEMIO 57 Héctor Suárez
5 GOOGLER 53 José Vizcarra
6 FURIOSO AMAZON 53 Francisco Brito
7 DISTINTO RIG 57 Pablo Alarcón
8 Q LOICO 56 Cristian Caram
9 O MAIS GRANDE 53 Facundo Morán
Candidato: (5) GOOGLER