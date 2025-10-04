Secciones
DeportesMás deportes

Cima Himalaya tiene un duro desafío en el turf local

La tordilla de César Assad intentará reencontrarse con la victoria en el especial "San Miguel". Golden Warrior y Paladín Oriental serán sus rivales más exigentes. La jornada arrancará a las 13.30.

CANDIDATA. La tordilla Cima Himalaya intentará volver a la victoria luego de 119 días sin visitar el podio. CANDIDATA. La tordilla Cima Himalaya intentará volver a la victoria luego de 119 días sin visitar el podio.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 21 Min

Acumula 119 días sin visitar el podio de los vencedores. Su última victoria la consiguió el pasado 8 de junio y a partir de ese momento compitió en cuatro oportunidades más, sin poder subirse a lo más alto del marcador. Aunque no pudo ganar en sus últimas salidas, nunca desentonó y ahora en el especial “San Miguel” tendrá una gran chance para reencontrarse con el éxito. La tordilla Cima Himalaya se perfila como la principal candidata en la competencia más importante que tendrá la jornada turfística que se llevará a cabo desde las 13.30 en el hipódromo tucumano.

La pupila de César “Rulo” Assad, que será conducida por Matías Rodríguez, tendrá cinco adversarios en el cotejo de 1.600 metros, que fue programado en el décimo turno (a las 19.10). Cima Himalaya viene de competir el pasado 24 de septiembre en el exigente Gran Premio “Batalla de Tucumán”, donde culminó sexta a 9 1/4 cuerpos de Suffok, en el tiempo de 2’18”1/5 para los 2.200 metros. Antes, la , la descendiente de Winning Prize escoltó desde tres largos a He’s A Rockstar, en 2’6”3/5 para los do kilómetros. La última vez que ganó fue en el especial “Víctor Hugo Antunez”, donde superó por 2 1/2 cuerpos a Río Southern, dejando tercero a Golden Warrior, en el tiempo de 1’31”2/5 para los 1.500 metros.

Su rival más exigente será precisamente Golden Warrior. El hijo de Santillano viene mostrando una gran regularidad, ya que de sus últimas cuatro actuaciones, logró un triunfo, dos segundos y un tercero.

El 24 de septiembre culminó tercero a 4 1/2 cuerpos de Show Goes On, en 1’29”2/5 para las 15 cuadras. Y antes, el 7 de ese mismo mes escoltó desde un largo al porteño Twitch Hurricane, en el tiempo de 1’23”2/5 para los 1.400 metros.

El experimentado Paladín Oriental mostró signos de recuperación en sus últimas presentaciones y puede llegar a sorprender. El alazán de la caballeriza “El Pili” viene de llegar tercerp a 6 1/2 cuerpos de Storm Chuck, en 1’29”3/5 para los 1.500 metros de la Carrera de las Estrellas.

Los anotados en las 11 competencias que tendrá la jornada, con sus respectivos candidatos, son:

PRIMERA CARRERA

(800 metros-13.30 hs.)

PREMIO “FIRST MAN 2016”

caballo            peso                jockey

1 SUPER CAUSE          54             Héctor Alcayaga

2 NORTEÑO FOR SALE 58             Cristian Rojas

3 IL FORTINERO          54             Cristian Caram

4 FUMIKOMI               54             Matías Rodríguez

5 MUIRFIELD              56             X X

6 LORD OF MOYVORE  60             Facundo Morán

7 EMPEROR JACK        54             Walter Marrades

Candidato: (6) LORD OF MOYVORE

SEGUNDA CARRERA

(800 metros-14.05 hs.)

PREMIO “IL ALBERGO 2017”

caballo            peso                jockey

1 LE GRAND JOUR       54             Héctor Suárez

2 ILDO       57             José Carrizo

3 CORNELL                54             Benjamín Ossán

4 GRAND SILVERIO      57             Pablo Alarcón

5 CAETANO                60             Facundo Morán

6 TRUENO AZTECA      54             Sergio Medina

7 LAW OF NATURE      60             José Vizcarra

Candidato: (7) LAW OF NATURE

TERCERA CARRERA

(800 metros-14.40 hs.)

PREMIO “SPIDERY 2015”

caballo            peso                jockey

1 STOESSEL                56             Cristian Caram

2 EMPERADOR RIDE    56             José Carrizo

3 EL BARBA ROJA       56             Ágel Vai

4 CENTELLA BIG PRIZE 56             Héctor Suárez

5 COUNT THE GOLD     56             X X

6 ECO VENTURA          56             Julián Bethencourt

7 APOSTOLICO FRANK  56             Francisco Brito

8 LIGHT BLACK           56             José Vizcarra

9 HIGH SONG              56             X X

Candidato: (7) APOSTOLICO FRANK

CUARTA CARRERA

(1.200 metros-15.15 hs.)

PREMIO “SLEW OF VALID 2023”

caballo            peso                jockey

1 SECURITY PREMIUM  56             Cristian Caram

2 POLAQUITA LOVE      57             José Vizcarra

3 ESTUDIAN                57             Julián Bethencourt

4 BUENOS MUCHACHOS               54             Francisco Brito

5 FOGOSA HIT             54             X X

6 BLESSED AGAIN       55             Benjamín Ossán

7 RIVENDEL                55             Matías Rodríguez

Candidato: (2) POLAQUITA LOVE

QUINTA CARRERA

(350 metros-15.50 hs.)

CUADRERA

caballo            peso                jockey

1 EL ZORZAL              56             Pablo Alarcón

2 JUSTICIERO              56             X X

3 ROMEO   56             X X

4 STICH     56             José Vizcarra

Candidato: (4) STICH

SEXTA CARRERA

(1.200 metros-16.30 hs.)

PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”             

caballo            peso                jockey

1 WINSADAY               56             X X

2 NACHO SUN PRIZE    4 56          Lautaro Ponce

3 DON AUGE               4 56          Francisco Brito

4 CREANDO SUEÑOS    4 56          Benjamín Ossán

5 MUNDO DANIEL        4 56          Héctor Suárez

6 ES NUESTRO            4 56          Matías Rodriguez

7 CARTA ESCONDIDA   4 57          José Vizcarra

8 TAILGATE                4 56          Pablo Alarcón

9 PRIDE CANDY           4 56          Julián Bethencourt

Candidato: (5) MUNDO DANIEL

SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros-17.10 hs.)

PREMIO “DANTE RYE 2018”

caballo            peso                jockey

1 SWEET ELEMENTARY                53             Pablo Alarcón

2 PUNTO AZTECA        57             Ángel Vai

3 EVROS TAMA           53             Matías Rodríguez

4 ENLOQUECEME        53             José Vizcarra

5 HIDDEN ENEMY        56             Raúl Valdez

6 HI UNO    53             Fabricio Coronel

7 AQUA BOY               56             Lautaro Ponce

Candidato: (4) ENLOQUECEME

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros-17.50 hs.)

PREMIO “SABINO BELTRAN ADEE”

caballo            peso                jockey

1 TRUE FOR SALE       56             Facundo Morán

2 GUAJIRU 56             Francisco Brito

3 WEIWEI   56             Pablo Alarcón

4 GLANIADOR             56             Benjamín Ossán

5 CHE FACHA             56             José Vizcarra

6 DIALECTO                56             Héctor Suárez

7 TIERNO DE ALMA     56             Julián Bethencourt

8 CURIOSO HONEY       56             Ángel Vai

9 ANTES    56             Matías Rodríguez

10 THE BEST WARRIOR                56             X X

11 SOY NICHOLAS       56             Ángel Villegas

Candidato: (1) TRUE FOR SALE

NOVENA CARRERA

(1.300 metros-18.30 hs.)

PREMIO “NAYMAR SAM 2019”

caballo            peso                jockey

1 SEEKING MONEY       54             Héctor Suárez

2 RADIO WAVES          53             Ángel Villegas

3 ES AMOROSO           53             Francisco Brito

4 AIROSO VEGA           53             X X

5 LORD LANCELOT      54             José Vizcarra

6 GRAND LUCRE         54             Benjamín Ossán

7 BASKO JAVIER          54             Cristian Caram

8 WIND VISION            53             Matías Rodríguez

9 TATY BOONE            51             Ángel Vai

Candidato: (5) LORD LANCELOT

DÉCIMA CARRERA

(1.600 metros-19.10 hs.)

ESPECIAL “SAN MIGUEL”

caballo            peso                jockey

1 PALADIN ORIENTAL   57             Julián Bethencourt

2 GOLDEN WARRIOR    56             José Vizcarra

3 DRAGONET              55             X X

4 LATAN CRAF           53             Francisco Brito

5 HYMPRESIONANTE    52             Walter Marrades

6 CIMA HIMALAYA      55             Matías Rodríguez

Candidato: (6) CIMA HIMALAYA

UNDÉCIMA CARRERA

(1.300 metros-19.50 hs.)

PREMIO “DAMIAN R. SUASNABAR”

caballo            peso                jockey

1 MASTER DANDY       56             Julián Bethencourt

2 LUCKY SHADOW       57             Marcos Navarro

3 FIGURIN  56             Ángel Vai

4 EUFEMIO 57             Héctor Suárez

5 GOOGLER                53             José Vizcarra

6 FURIOSO AMAZON    53             Francisco Brito

7 DISTINTO RIG           57             Pablo Alarcón

8 Q LOICO  56             Cristian Caram

9 O MAIS GRANDE       53             Facundo Morán

Candidato: (5) GOOGLER

Temas TucumánHipódromo de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
3

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
5

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
6

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Más Noticias
Los All Blacks vencieron a Australia y sueñan con el Rugby Championship 2025

Los All Blacks vencieron a Australia y sueñan con el Rugby Championship 2025

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

Comentarios