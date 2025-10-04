Las Pelotas: 36 años de historia, gira 6×6 y nuevo álbum en camino

Las Pelotas, una de las grandes bandas del rock argentino y un indiscutible referente musical a nivel nacional, se encuentra en una etapa de intensa actividad, celebrando sus 36 años de carrera. El grupo liderado por Germán Daffunchio (voz y guitarras) anunció su regreso a los escenarios en el marco del "tour 6x6", una gira nacional que buscará recorrer su vasta historia a lo largo del país.