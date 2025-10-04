Las Pelotas: 36 años de historia, gira 6×6 y nuevo álbum en camino

Las Pelotas, una de las grandes bandas del rock argentino y un indiscutible referente musical a nivel nacional, se encuentra en una etapa de intensa actividad, celebrando sus 36 años de carrera. El grupo liderado por Germán Daffunchio (voz y guitarras) anunció su regreso a los escenarios en el marco del "tour 6x6", una gira nacional que buscará recorrer su vasta historia a lo largo del país.
La trascendencia histórica de Las Pelotas reside en sus raíces profundas en el rock nacional, ya que la banda se formó en 1988 tras la disolución de la influyente Sumo. A pesar de este origen, lograron forjar una identidad propia en la escena, manteniéndose alejados de Luca Prodan pero conservando la misma energía visceral.
A lo largo de los años, Las Pelotas ha construido un repertorio que mezcla rock, reggae, pop y letras introspectivas, destacándose por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones. Su propuesta lírica, donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico, los convirtió en un referente absoluto del rock alternativo argentino.
Actualmente, además de la gira, el grupo celebrará su extensa trayectoria con un show especial en el Palacio de los Deportes, y se prepara para un regreso a los escenarios tucumanos a gran escala.
Mientras desarrollan el tour 6x6, Las Pelotas también está finalizando la grabación de su próximo trabajo discográfico. Este nuevo álbum, cuyo título aún no ha sido confirmado, marcará el primer lanzamiento de la banda desde Es así (2020) y promete mantener la línea crítica, poética y rockera que los caracteriza.
La gira "6x6" no solo funcionará como una celebración del pasado, sino también como un puente hacia la próxima etapa de su carrera y permitirá anticipar lo que será su nuevo álbum de estudio.
Sobre esta continuidad, la banda expresó en un comunicado oficial: "Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música".
La formación actual que acompaña a Daffunchio (voz y guitarras) incluye a Gabriela Martínez (bajo y coros), Tomás Sussmann (guitarras), Sebastián Schachtel (teclados), Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarras) y Alejandro Gómez Ferrero (trompeta, coros, percusión).