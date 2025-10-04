Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Rugby
Los Pumas mejoraron mucho, pero Sudáfrica ganó otra vez y gritó campeón
Argentina volvió a plantarse ante Sudáfrica y mostró carácter, aunque no le alcanzó: tras un inicio prometedor y un cierre emotivo, los Springboks se impusieron 29-27
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
@lospumasuar
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Los Pumas
Felipe Contepomi
Rugby Championship
Bautista Delguy
Tomás Albornoz
Gonzalo García
Mateo Carreras
Santiago Carreras
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gonzalo García causó preocupación al salir en camilla y con cuello ortopédico, pero fue sólo un susto
Sudáfrica fue un tsunami en el segundo tiempo y arrolló a Los Pumas
Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
Más Noticias
Los All Blacks vencieron a Australia y sueñan con el Rugby Championship 2025
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud
El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más