Balin Miller, una joven promesa del alpinismo, murió a los 23 años en una caída transmitida en vivo

El mundo del alpinismo está de luto tras la trágica muerte de Balin Miller, un escalador de 23 años que se desplomó fatalmente mientras escalaba El Capitán, la imponente pared de granito del Parque Nacional Yosemite. Miller transmitía su ascenso en vivo a través de TikTok, y más de 500 personas fueron testigos de la tragedia.
La noticia fue confirmada con profundo dolor por sus padres, David Miller y Jeanine Girard-Moorman, en un emotivo mensaje en redes sociales. "Con el corazón destrozado, les comunicamos que nuestro increíble y amado hijo falleció en un accidente de escalada hoy", escribieron. "Estamos devastados. Solo queremos despertar de esta pesadilla y no sabemos cómo vamos a superarlo", agregaron.
Miller, considerado una estrella en ascenso en el mundo del alpinismo, se encontraba escalando en solitario la ruta "Sea of Dreams", conocida por su dificultad técnica en la cara sureste de El Capitán. Según los informes, el accidente ocurrió a unos 730 metros de altura.
Los testigos presenciales, incluyendo el fotógrafo Tom Evans, quien se encontraba en la zona, relataron que muchos escaladores suspendidos en la pared fueron testigos de la caída. Evans y la revista *Climbing* informaron que Miller estaba descendiendo por su cuerda principal cuando, aparentemente, no se percató de que la cuerda era demasiado corta para alcanzar el punto donde se encontraba su equipo. Al rapelar, llegó al final de la cuerda y cayó al vacío.
Michelle Derrick, una seguidora de Miller, confirmó que la transmisión en vivo continuó hasta el momento del accidente. "Llegó a la cima, pero tuvo que recuperar sus mochilas que quedaron atascadas. Al intentar recuperarlas, cayó y murió; todo quedó grabado en la transmisión", explicó en Facebook.
Más allá de su talento como escalador, sus padres lo describieron como una persona "con una gran personalidad, amable, amante de los animales y un atleta increíble". Su hermano, Dylan Miller, agregó: "Inspiró a tanta gente a hacer cosas quizás impensables, incluyéndome a mí".
Un joven con pasión por las alturas
Balin Miller creció en Alaska y había heredado su pasión por el alpinismo de su padre, quien lo inició en la escalada desde pequeño. "Escalaba desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar, y nunca fue por dinero ni fama. Era lo que más amaba", declaró su madre.
A pesar de su corta edad, Miller ya había realizado ascensiones impresionantes. En junio, logró reconocimiento mundial al ascender la Slovak Direct del Monte McKinley (Denali), una ruta de más de 2.700 metros considerada una de las más difíciles del continente americano. También escaló en la Patagonia y en las Montañas Rocosas canadienses, donde logró la primera ascensión en 37 años de la ruta Reality Bath.
Su viaje a El Capitán era una pausa en su exigente calendario de escalada. Había estado acampando en Yosemite con amigos durante dos semanas, disfrutando de la naturaleza y compartiendo momentos que capturó en postales publicadas en Instagram, donde sus seguidores lo llamaban cariñosamente "el chico de la tienda naranja".
Investigación en curso
Si bien los testimonios ofrecen un panorama de lo sucedido, las circunstancias exactas del accidente aún no están del todo claras. Su hermano Dylan confirmó que Miller siempre utilizaba una cuerda de seguridad al escalar en solitario. La investigación continúa para determinar qué pudo haber fallado.
En su última publicación en Instagram, a principios de septiembre, Miller escribió: "Un lento final para el verano, con ganas de desaparecer en las rocas". Sus palabras, ahora teñidas de tristeza, reflejan la profunda conexión que sentía con la montaña y la pasión que lo impulsó hasta su último desafío.