Balin Miller, una joven promesa del alpinismo, murió a los 23 años en una caída transmitida en vivo

Los testigos presenciales, incluyendo el fotógrafo Tom Evans, quien se encontraba en la zona, relataron que muchos escaladores suspendidos en la pared fueron testigos de la caída. Evans y la revista *Climbing* informaron que Miller estaba descendiendo por su cuerda principal cuando, aparentemente, no se percató de que la cuerda era demasiado corta para alcanzar el punto donde se encontraba su equipo. Al rapelar, llegó al final de la cuerda y cayó al vacío.