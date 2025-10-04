Secciones
Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

El piloto argentino confía en mejorar en la carrera y destacó los avances personales, aunque reconoció que el equipo “todavía está lejos"

Hace 2 Hs

El GP de Singapur dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine finalizó 18° en la clasificación en Marina Bay y no ocultó su bronca al analizar lo ocurrido en pista. Según explicó, el tráfico le impidió concretar una vuelta limpia y le quitó la posibilidad de avanzar a la siguiente tanda.

“Sí, fue buena la vuelta. Tuve muchísimo tráfico. Tuve a Lawson, tuve a Sainz, tuve a otro más que estaba en el medio de la línea tapando”, relató Colapinto en una entrevista. “Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica, perdés mucho grip. Estoy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar”.

El joven de Pilar reconoció que las circunstancias lo superaron: “Lamentablemente, son cosas que no podemos controlar. Da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que no hay que seguir empujando”. 

De cara a la carrera de mañana, Colapinto sabe que el desafío será cuidar el desgaste de los neumáticos y exprimir el ritmo disponible. “Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. Así que nada, a intentar hacer lo mejor posible y que las gomas no se sobrecalienten tanto para ir para adelante. Ojalá que sea un mejor día que hoy”.

En cuanto al balance personal y al trabajo colectivo, el piloto argentino fue autocrítico, aunque mostró confianza en su evolución. “Bien, se ve que bien. Tengo que trabajar, seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Obviamente que nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto porque estamos lejos”. 

