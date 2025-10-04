Secciones
¿Qué ciudades de Argentina quedarían bajo el agua en 75 años?

Estudios de Estados Unidos y Singapur señalaron cuáles son las regiones expuestas en Argentina.

La elevación del mar impacta de lleno contra las regiones más bajas del país.
Los estudios sobre el cambio climático ofrecen un panorama desalentador para los países con extensas zonas costeras. Diversas investigaciones realizadas en los últimos años advierten que Argentina podría perder parte de su territorio debido al avance del agua provocado por el aumento del nivel del mar.

Dos de los estudios realizados por organismos avanzados indicaron un futuro catastrófico. Uno de ellos fue realizado por la organización meteorológica Climate Central de Estados Unidos e indicó que la temperatura sufrirá un aumento global en los próximos 75 años.

Una nación entera sumergida: el país del Pacífico que se está preparando para desaparecer

Por otra parte, científicos singapurenses pronosticaron una elevación del nivel del mar. La investigación fue realizada en la Universidad Tecnológica de Nanyang (UTN) y proyectó una elevación del mar de hasta 1.9 metros, lo que produciría cambios importantes sobre la topografía argentina y los terrenos a los que tenemos acceso hoy en día.

Ciudades argentinas que quedarían bajo el agua para 2100

Climate Central puso en alerta a Buenos Aires y Entre Ríos, principalmente. Algunas regiones de ambas provincias podrían quedar sumergidas bajo el agua por un aumento de temperatura de 3°, produciendo un derretimiento de los grandes cuerpos de agua congelada en los polos del planeta.

Imagen ilustrativa. Producción realizada por la organización World Under Water para concientizar sobre las problemáticas del cambio climático. Imagen ilustrativa. Producción realizada por la organización World Under Water para concientizar sobre las problemáticas del cambio climático.

En Buenos Aires, las zonas amenazadas son Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell por estar frente al Atlántico. También las zonas de ríos -como el Delta del río de la Plata, el río Uruguay o el río Paraná- serían afectadas. Entre ellas están Lanús, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Diamante, Victoria, Quilmes, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y Tigre.

La UTN, por su parte, agrega algunas zonas del río Grande en Tierra del Fuego; las Islas Cormorán y Justicia, los lugares linderos al río Chico, Coig, Deseado, Minerales, Santa Cruz y Gallegos en Santa Cruz; Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Rawson en Chubut; Viedma en Río Negro; Rosario y zonas cercanas al río Paraná en Santa Fe. Menciona también Buenos Aires y Entre Ríos.

"La proyección de alta resolución de 1,9 metros subraya la necesidad de que quienes toman decisiones planifiquen la infraestructura crítica en consecuencia", indicó Benjamin Grandey, autor principal del estudio. También señaló la importancia de mitigar el avance del cambio climático.

Temas Buenos AiresSanta FeEl PaísRosarioChubutRío NegroMar del PlataSanta Cruz
