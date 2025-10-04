Secciones
Política

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

Capítulo 3.

POLÍTICO Y PERIODISTA. Además, Ruperto San Martín fue jefe de Policía. POLÍTICO Y PERIODISTA. Además, Ruperto San Martín fue jefe de Policía.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánJuan Bautista AlberdiNicolás AvellanedaProvincia de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de prisión por “pagos indebidos” en la compra de gas licuado

Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de prisión por “pagos indebidos” en la compra de gas licuado

Lo más popular
Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar
1

Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país
2

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS
3

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica
5

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera
6

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Más Noticias
Religión en el aula: qué se enseña y cuál es la nueva forma que quieren darle

Religión en el aula: qué se enseña y cuál es la nueva forma que quieren darle

Teatro: “Los Tartufos conviven a diario con nosotros”

Teatro: “Los Tartufos conviven a diario con nosotros”

La música de películas sonará en el teatro Alberdi y en el Centro Virla

La música de películas sonará en el teatro Alberdi y en el Centro Virla

Un documental sobre la vida y lucha de Norma Plá

Un documental sobre la vida y lucha de Norma Plá

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Milei propone un Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Milei propone un Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Comentarios