Recuperación post 21K: qué hacer después de cruzar la meta de la media maratón

¿Y ahora qué? Terminaron los 21K de LA GACETA, cruzaste la meta, te colgaste la medalla, te sacaste la foto y, mientras tratás de recuperar el aire, el cuerpo te pasa factura. Para muchos corredores, ahí finaliza la carrera; para el organismo, recién empieza otra. En ese instante, cuando todavía tenés las piernas pesadas y la emoción a flor de piel, lo que hagas puede definir cómo te vas a sentir en las próximas horas o incluso en los días siguientes.