Guía completa para los 21K LA GACETA: horarios, kits, tiempo límite y puestos de hidratación

Puestos de hidratación

Forman parte de uno de los aspectos más cuidados por la organización. En el circuito de 21 kilómetros habrá seis puestos de abastecimiento distribuidos aproximadamente cada tres kilómetros, más un séptimo en la llegada. Los corredores de 10 kilómetros contarán con tres puntos de hidratación intermedios además del final, mientras que los de 3 kilómetros solo dispondrán de líquidos al concluir la prueba. En la mayoría de los puestos se entregará agua, y en algunos se sumará fruta y bebidas deportivas. La hidratación es fundamental, especialmente considerando el clima tucumano, por lo que se recomienda a cada atleta planificar su toma de agua en función del recorrido.