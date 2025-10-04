Guía completa para los 21K LA GACETA: horarios, kits, tiempo límite y puestos de hidratación

Este domingo se llevarán a cabo los 21K LA GACETA, que en esta edición contará con la participación de más de 2.300 atletas. A continuación, una guía rápida para que estés al tanto de todos los detalles del evento, ya sea si vas a participar activamente o si vas alentar a los tuyos en la meta.
Horario y punto de largada
La competencia se llevará a cabo hoy, desde las 7.30, en San Miguel de Tucumán. La largada y la llegada estarán ubicadas en el Parque 9 de Julio, frente al Hotel Sheraton, sobre la Avenida Soldati. Ese será el punto neurálgico de toda la jornada, donde se concentrarán corredores, organizadores y público. La elección de este lugar no es casual: además de su accesibilidad, se trata de un espacio icónico de la ciudad, que cada año se viste de fiesta para recibir a miles de atletas.
El momento más esperado
La organización estableció horarios escalonados para facilitar la logística y garantizar la seguridad de todos los participantes. A las 8 de la mañana será la largada oficial de los 21 kilómetros, la distancia central del evento. 20 minutos más tarde, a las 8.20, será el turno de los 10 kilómetros, mientras que la prueba participativa de 3 kilómetros iniciará a las 8.30. De esta manera, cada grupo de corredores tendrá su propio espacio en el arco de salida y se evitarán aglomeraciones en los primeros metros del recorrido. A las 7.50 se entonarán las estrofas del himno nacional.
Domingo sin acreditaciones
El kit se entregó en Marathon Deportes, ubicado en la esquina de Mendoza y Maipú, en pleno centro tucumano. Allí se concentraron las acreditaciones durante dos jornadas: del viernes y ayer. Es importante tener en cuenta que el hoy, día de la carrera, no se entregarán kits bajo ninguna circunstancia, por lo que los corredores que no hicieron el tramite corriente no podrán participar de la carrera oficialmente. La acreditación es obligatoria para poder participar y constituye la validación final de la inscripción.
Tiempo límite de la carrera
El tiempo máximo establecido por la organización es de tres horas contadas desde la largada de cada distancia. Esto significa que, pasado ese lapso, los corredores que aún se encuentren en el circuito serán alcanzados por el vehículo rastrillo, que les ofrecerá traslado hacia la llegada. Esta medida tiene que ver con cuestiones de seguridad y de logística urbana, ya que implica cortes de calles y asistencia médica en distintos puntos de la ciudad. Es recomendable que cada corredor planifique su estrategia de carrera considerando este límite.
Puestos de hidratación
Forman parte de uno de los aspectos más cuidados por la organización. En el circuito de 21 kilómetros habrá seis puestos de abastecimiento distribuidos aproximadamente cada tres kilómetros, más un séptimo en la llegada. Los corredores de 10 kilómetros contarán con tres puntos de hidratación intermedios además del final, mientras que los de 3 kilómetros solo dispondrán de líquidos al concluir la prueba. En la mayoría de los puestos se entregará agua, y en algunos se sumará fruta y bebidas deportivas. La hidratación es fundamental, especialmente considerando el clima tucumano, por lo que se recomienda a cada atleta planificar su toma de agua en función del recorrido.
¡Cupos agotados!
Ya somos 2.300 corredores. Te esperamos el 5 de octubre para vivir juntos la gran fiesta del running en nuestra ciudad. Las inscripciones están cerradas y no habrá apertura de nuevos cupos. Nos vemos en la próxima edición. Podés dejar tus datos en https://forms.gle/vUNPjrNo215SDfH66 para recibir novedades de la preinscripción 2026.