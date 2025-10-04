Se inauguró una cabina de vigilancia en la esquina de Delfín Gallo y Rivadavia

Estos dispositivos contarán con presencia policial permanente y apuntan a fortalecer la prevención en zonas de alta circulación, brindando mayor tranquilidad a vecinos y comerciantes. “A la institucionalidad hay que preservarla y la gestión se tiene que mantener. En ese marco, hemos visitado una más de las 137 garitas que ya están habilitadas”, señaló Acevedo, que explicó que la planificación se sostiene gracias a otras medidas adoptadas por el Ejecutivo: “Cuando hablábamos de la importancia de la cárcel, de poder descomprimir las comisarías, eso está permitiendo acelerar este plan, precisamente el de las garitas. El gobernador ya ha planificado también llegar hasta 160 en los próximos días, así que muy feliz de que podamos ir cumpliendo paso a paso lo que teníamos programado”.