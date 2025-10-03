Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán presentó su tercera camiseta con un homenaje a la cultura provincial

La nueva indumentaria, inspirada en la randa tucumana, fue presentada junto a Kappa y se estrenará este sábado ante Platense en el Monumental José Fierro.

NUEVA CAMISETA. Bajamich y Tesuri posaron con la tercera equipación de Atlético Tucumán inspirada en la randa tucumana. NUEVA CAMISETA. Bajamich y Tesuri posaron con la tercera equipación de Atlético Tucumán inspirada en la randa tucumana. ./X @ATOficial
Hace 1 Hs

En la previa del partido de este sábado frente a Platense, Atlético Tucumán reveló su nueva camiseta alternativa de la mano de Kappa Argentina. Se trata de la tercera equipación oficial para la temporada 2025 y tiene un fuerte componente identitario porque está inspirada en la randa, una técnica de encaje de aguja declarada patrimonio cultural inmaterial de Tucumán.

El diseño incorpora gráficos que evocan las tramas y los intrincados puntos característicos de esta artesanía ancestral. Con este gesto, el "Decano" busca rendir tributo al trabajo de las randeras y a la herencia cultural que distingue a la provincia, llevando a los estadios del país un símbolo del club.

La presentación oficial incluyó un posteo en redes sociales con las imágenes de Mateo Bajamich y Renzo Tesuri posando con la nueva camiseta y el mensaje: “El orgullo de nuestra historia reflejado en nuestra nueva piel. Patrimonio de nuestra pasión”.

La nueva camiseta se estrenará oficialmente este sábado 4 de octubre en el Estadio Monumental José Fierro, cuando Atlético reciba a Platense por la Liga Profesional. La indumentaria ya está disponible en Kappa Store, Dkmania y en todos los puntos de venta oficiales de la marca.

Temas TucumánLiga Profesional de FútbolRenzo TesuriClub Atlético TucumánAtlético TucumánMateo BajamichTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?

¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar para que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar para que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios