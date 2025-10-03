Atlético Tucumán presentó su tercera camiseta con un homenaje a la cultura provincial

En la previa del partido de este sábado frente a Platense, Atlético Tucumán reveló su nueva camiseta alternativa de la mano de Kappa Argentina. Se trata de la tercera equipación oficial para la temporada 2025 y tiene un fuerte componente identitario porque está inspirada en la randa, una técnica de encaje de aguja declarada patrimonio cultural inmaterial de Tucumán.