Atlético Tucumán presentó su tercera camiseta con un homenaje a la cultura provincial

En la previa del partido de este sábado frente a Platense, Atlético Tucumán reveló su nueva camiseta alternativa de la mano de Kappa Argentina. Se trata de la tercera equipación oficial para la temporada 2025 y tiene un fuerte componente identitario porque está inspirada en la randa, una técnica de encaje de aguja declarada patrimonio cultural inmaterial de Tucumán.
El diseño incorpora gráficos que evocan las tramas y los intrincados puntos característicos de esta artesanía ancestral. Con este gesto, el "Decano" busca rendir tributo al trabajo de las randeras y a la herencia cultural que distingue a la provincia, llevando a los estadios del país un símbolo del club.
La presentación oficial incluyó un posteo en redes sociales con las imágenes de Mateo Bajamich y Renzo Tesuri posando con la nueva camiseta y el mensaje: “El orgullo de nuestra historia reflejado en nuestra nueva piel. Patrimonio de nuestra pasión”.
La nueva camiseta se estrenará oficialmente este sábado 4 de octubre en el Estadio Monumental José Fierro, cuando Atlético reciba a Platense por la Liga Profesional. La indumentaria ya está disponible en Kappa Store, Dkmania y en todos los puntos de venta oficiales de la marca.