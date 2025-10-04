Secciones
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Malón: a 30 años de “Espíritu combativo”

Cuando se disolvió Hermética, nació Malón para mantener el estilo y la fuerza del metal argentino. Su primer disco fue “Espíritu combativo”, que incluyó canciones como “Castigador por herencia” y “Síntoma de la infección”, que proyectó a la banda a nivel internacional. Tres décadas después, la banda encara una gira por el país para evocar sus temas más conocidos y esta noche, desde las 21, se presentará en Rivadavia 1.320, un cambio de locación de última hora por un inconveniente operativo. Las entradas adquiridas son válidas.

Las Pelotas: show en el Palacio de los Deportes

Germán Daffunchio lidera Las Pelotas, el grupo que surgió cuando desapareció Sumo tras la muerte de Luca Prodan. Desde entonces se ganó un lugar con identidad propia en el universo del rock nacional, y ahora está grabando un nuevo álbum de estudio. Entre temas conocidos y nuevos, desde las 21 se presentará en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio.

Rock: bandas tucumanas

La agenda de grupos locales del rock se despliega en varias salas. En Magic Music Box (José Colombres 427) estará el metal de Awqanakuy, secundado por Akros 76. Cleveland hará su tributo a Babasónicos en El industrial (avenida Alem 501, Tafi Viejo). Lasoul y Los Hijos de Saturno se presentarán en La Gesta Cultural (Río de Janeiro 74, en la zona de EDET). A partir de la medianoche, en Marina Alfaro 955 actuarán Rabión y Choque con entrada libre; mientras que en José Cuervo (Miguel Lillo 352) estará Rey Peón. En el Bar Irlanda (Catamarca 380), en tanto, habrá un acústico con Matías Manzur, Guadis Conte y Marcela Díaz.

Teatro: diversas propuestas

A las 21, en la sala teatral Carlitos Kanan (San Lorenzo 972, Monteros), la Fundación SUMA presentará la obra de Sebastián Olarte “Un Cristo roto”, con actuación y dirección de Sebastihan de León. Norma Aparicio (foto) llevará su “Espejismo de un final feliz” a esa hora al Centro Cultural Aconquija (avenida Aconquija 1978, Yerba Buena, en un espectáculo de narración oral con textos de Guy de Maupassant, Julio Cortázar, Marco Denevi y otros autores. También a las 21, Federico Cerisola y Pablo Vera, dirigidos por César Domínguez, invitarán un “Crujiente de mortadela” en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124); y en La Colorida (Mendoza 2.955), se verá “Además, está el oro”, con dirección de Nicolás Aráoz. “Tartufo, el hipócrita” es la propuesta de la Fundación Teatro Universitario en versión adaptada y dirección de Ricardo Salim, que se presentará a las 21.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 750). A la misma hora, en formato de la revista porteña, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se repondrá “Yiya, el musical”, una comedia negra sobre Yiya Murano a cargo de Diego Ledezma en el protagónico. Desde las 22 en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi (Jujuy 92) se repondrá la comedia “¡Qué harían sin mí!”, con Chabela Díaz, Ramiro Maturana, Rubén Lizondo, Juan Mauricio López, Cyntia Bulva y Lourdes Salas. En Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), estarán los monólogos de humor de “Mosquinator 2: la vuelta”. A su vez, Cristina Álvarez presentará su nuevo stand up “Puedo sola”, a las 21.30 en La Paloma (Santiago del Estero 1.352), para afirmar que la vida de los hombres parece mucho más fácil que las de las mujeres.

Centro Virla: música y danza

En el Centro Virla (25 de Mayo 265), a las 21 y en la Sala Fasolo habrá folclore con “El canto de la guitarra”, con Luis Andrés Torres y Gervasio Sánchez (foto); y a las 21.30, en el auditorio princiál, DoZ.08 Compañía de Danza Contemporánea ofrecerá “Lúgubre”.

