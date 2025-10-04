Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: diversas propuestas

A las 21, en la sala teatral Carlitos Kanan (San Lorenzo 972, Monteros), la Fundación SUMA presentará la obra de Sebastián Olarte “Un Cristo roto”, con actuación y dirección de Sebastihan de León. Norma Aparicio (foto) llevará su “Espejismo de un final feliz” a esa hora al Centro Cultural Aconquija (avenida Aconquija 1978, Yerba Buena, en un espectáculo de narración oral con textos de Guy de Maupassant, Julio Cortázar, Marco Denevi y otros autores. También a las 21, Federico Cerisola y Pablo Vera, dirigidos por César Domínguez, invitarán un “Crujiente de mortadela” en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124); y en La Colorida (Mendoza 2.955), se verá “Además, está el oro”, con dirección de Nicolás Aráoz. “Tartufo, el hipócrita” es la propuesta de la Fundación Teatro Universitario en versión adaptada y dirección de Ricardo Salim, que se presentará a las 21.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 750). A la misma hora, en formato de la revista porteña, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se repondrá “Yiya, el musical”, una comedia negra sobre Yiya Murano a cargo de Diego Ledezma en el protagónico. Desde las 22 en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi (Jujuy 92) se repondrá la comedia “¡Qué harían sin mí!”, con Chabela Díaz, Ramiro Maturana, Rubén Lizondo, Juan Mauricio López, Cyntia Bulva y Lourdes Salas. En Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), estarán los monólogos de humor de “Mosquinator 2: la vuelta”. A su vez, Cristina Álvarez presentará su nuevo stand up “Puedo sola”, a las 21.30 en La Paloma (Santiago del Estero 1.352), para afirmar que la vida de los hombres parece mucho más fácil que las de las mujeres.