Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 2005. Patinaje de riesgo en la derruida confitería del Lago

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 2005. Patinaje de riesgo en la derruida confitería del Lago
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánParque 9 de Julio Lago San MiguelRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La “voz interior” de la IA que por fin verifica antes de inventar

La “voz interior” de la IA que por fin verifica antes de inventar

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Los 21K LA GACETA y el deporte más noble

Los 21K LA GACETA y el deporte más noble

Lo más popular
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
1

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
2

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
3

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
5

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
6

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Más Noticias
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Comentarios