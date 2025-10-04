Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: política argentina
Hace 4 Hs

Leyendo el ida y vueltas de los lectores Guardia Bosñak y Pérez Cleip sobre los radicales y peronistas, mi pregunta es: ¿qué se gana discutiendo sobre eso? A esta altura del partido es en vano seguir con lo mismo. Traigo a la memoria de ellos el apretón de manos entre el Gral. Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en 1972. Seguir así no lleva a ningún lado; para sacar adelante a este país la única manera es estar unidos de una vez. La política argentina está podrida,  queda en nosotros decirles no o sí a esta gente. No se puede seguir culpando a una persona que murió hace 40 años y vivir con esa historia; les recuerdo a ambos que la dictadura dejó una deuda externa impagable, que fue lo que luego le explota al ex presidente radical Raúl Alfonsín, el cual no la tuvo fácil porque todavía tenían poder los militares. En fin, Alemania es un ejemplo a seguir; un país que quedó en ruinas por un hombre desquiciado y hoy volvió a ser la potencia que era no sólo por los buenos dirigentes que tuvo desde que empezó Konrad Adenauer y termina con Angela Merkel, sino porque su sociedad los ayudó a dar vuelta de página. Seguir con lo mismo no lleva  nada. Perón tuvo sus cosas buenas y malas como los presidentes radicales Raúl Alfonsín y Arturo Illia; pero si una sociedad presiona para otro lado o hace cantos como “alta coimera” haciendo referencia al hit de Guantanamera escrito por el escritor cubano José Martí, demuestra que todo es una jarana.

Fernando Saade                            

fernandosaade77@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar
1

Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país
2

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS
3

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica
5

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera
6

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios