Cartas de lectores: La interpretación de la historia

Se hace difícil mantener un debate que esté a la altura de un espacio histórico como lo es el de “Cartas de Lectores” de LA GACETA (del que participo desde hace décadas), con ciudadanos como el Sr. Pérez Cleip, quien -en su carta de igual título que la presente del 03/10- no solo me acusa de realizar una interpretación binaria, superficial y torpe de la historia, sino que, además, da por hecho mi pertenencia al colectivo peronista. Cabe aclarar (para contextualizar este intercambio de cartas), que el lector Pérez Cleip se incorporó a un debate sobre la UCR que mantuve con el lector José L. Avignone, en el que éste añoraba a los grandes líderes que supo tener el partido (abrazando la esperanza de que algo o alguien lo sacara de su letargo Político), mientras que yo sostenía que de nada servirían las ideas de aquellos viejos estadistas, entendiendo que la UCR había tomado un camino sin retorno en Gualeguaychú 2015 (lo que me impulsó a tomar la decisión de alejarme de la UCR para poder seguir siendo radical), aliándose con Macri, aquel que para Raúl Alfonsín, era un límite para la UCR. De un debate ideológico y político, Pérez Cleip lo redujo todo a un antiperonismo recalcitrante y sin mínimos argumentos, dando por hecho incluo de que yo pertenecería al “colectivo peronista”. Lector Pérez Cleip: nunca fui miembro del PJ, aunque abrazo la visión de Patria que tuvieron Yrigoyen y Perón en su primer gobierno, direccionada a tener un Estado fuerte que cuide y administre los recursos estratégicos y soberanos de la República; una industria nacional que sustituyera las importaciones y una equitativa distribución de la riqueza. Por hacer todo esto, fueron derrocados, del mismo modo que Cristina Fernández de Kirchner fue perseguida; casi asesinada e injustamente encarcelada. Pero este panorama está lejos de ser interpretado o aceptado por personas que se niegan a revisar la visión de Patria impuesta luego de la Batalla de Pavón, de hombres como Rivadavia, Mitre, Onganía y Videla (sin olvidar el bombardeo de la Plaza en 1955); Martínez de Hoz y Cavallo; Menem, Macri y Milei, comprometidos con el país/colonia, con su producción y economía primarizadas a niveles del siglo XIX. Hay quienes interpretamos la historia sobre la base del debate y de la incansable búsqueda de información, Sr. Pérez Cleip, pero hay también quienes aceptan una interpretación única, según mandatos académicos y comunicacionales estratégicamente diseñados para adoctrinar, desde Mitre hasta la fecha.