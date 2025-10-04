Cartas de lectores: sin agua en Yerba Buena

Los vecinos del tanque de agua de la SAT ubicado en Pje. Quintana y La Madrid de Yerba Buena, llevamos varias semanas sin el vital elemento a pesar del gran cartel que anuncia un nuevo pozo de agua potable, obra que iniciaron en marzo y a hoy, nada. Aparentemente habría problemas técnicos. Pero si bien la SAT tiene parte de responsabilidad, no es menor la responsabilidad de la Municipalidad de Yerba Buena: la expansión urbanística sin control ya que los sucesivos intendentes y Concejos Deliberantes han abusado con las excepciones al código urbano que permitieron no solo el derrumbe de señoriales casas que le daban el aspecto de “Ciudad Jardín” sino que autorizaron a erigir grandes centros comerciales y hasta edificios de departamentos sin la previsión correspondiente. Lamentablemente los vecinos somos rehenes cautivos de “autoridades públicas” que aparentemente no comprendieron en toda su dimensión la importancia que tienen en la solución de los problemas de la comunidad.