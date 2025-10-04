Cartas de lectores: La peste del estaño

Igual que les pasó a las soldaduras de las latas de Scott, 100 años más tarde, ese estaño se convirtió en un material quebradizo y luego en polvo gris. Los 40 grados bajo cero del invierno en Moscú hicieron que los botones se convirtieran en “estaño alfa” y los ojales del uniforme quedaron vacíos, abandonados a su suerte, igual que los soldados franceses que no pudieron soportar el frío, ni el hambre, ni la astucia cosaca.