Los 21K LA GACETA y el deporte más noble

Por unas horas, la ciudad dejará el habitual aspecto gris y su ritmo desesperado. Como una especie de Cenicienta urbana, le dará un nuevo sentido a su contextura de concreto: será el escenario en el cual miles de personas practicarán el más antiguo y democrático de los deportes, correr.

Los 21K LA GACETA es una carrera que va por segunda edición en San Miguel de Tucumán, pero que tuvo su génesis en los 10K que se corrieron en la avenida Perón, en Yerba Buena. Año tras año va sumando participantes que permiten soñar con ediciones aún más multitudinarias para los años venideros: hoy son 2.300; quizás en el futuro sean 5.000 o más.

Uno de los principales atractivos de esta carrera es que permite ver la ciudad desde otra perspectiva. Y eso no es algo menor. Los participantes corren por lugares emblemáticos: el parque 9 de Julio, la calle 25 de Mayo, el edificio de LA GACETA, el monumento al Bicentenario, la calle San Luis con su incomparable arboleda, la plaza Belgrano (donde se peleó la batalla de Tucumán), la plaza Independencia y su entorno, y la Casa Histórica, con todo lo que ella representa.

A quienes no hayan corrido nunca tal vez les cueste encontrar sentido en la propuesta de conocer una ciudad (o volverla a ver) durante una carrera. Pero quienes ya lo hicieron aseguran que es algo especial. La prueba está en que tanto el año pasado como este año, entre los inscriptos hay mucha gente que viene desde otros lugares. Hoy, el turismo de carreras adquiere cada vez más relevancia. Si bien estamos muy lejos de acontecimientos masivos como las Maratones de Nueva York o de Boston, por nombrar algunas de las más convocantes del mundo, los 21K LA GACETA operan como una buena excusa para conocer Tucumán.

No se puede perder de vista en todo esto que el simple hecho de correr funciona como una de las actividades deportivas más nobles y democráticas. No hace falta poseer un talento especial, como sí ocurre en otras disciplinas. Acá sólo se requiere un par de piernas sanas y ganas de superarse día a día. Porque en la constancia y en el entrenamiento está la clave.

En este tipo de carrera conviven aquellos deportistas de elite que buscan altos resultados deportivos, los corredores aficionados pero exigentes que quieren superar sus propias marcas y los que simplemente desean trotar un rato, divertirse y relacionarse con otras personas. En ese sentido, los 21K LA GACETA se adapta a todos los requerimientos: se puede correr 21 kilómetros (la prueba más exigente), 10 kilómetros (de exigencia media) y 3 kilómetros (la más accesible para aquellos que no cuenten con una gran preparación física).

Creemos que este tipo de iniciativas son un excelente modo de promover un estilo de vida más sano conectado con valores esenciales, como el esfuerzo y las ganas de superarse a uno mismo. Felicitamos a todos los que mañana a partir de las 7.30 saldrán a recorrer la ciudad al trote. El simple hecho de participar ya es ganar.