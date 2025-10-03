Secciones
El impactante accidente que sufrió Valentín Perrone en el GP de Indonesia de Moto3

El argentino fue arrollado por otro piloto en plena práctica y trasladado al hospital para estudios preventivos, en medio de la conmoción en el paddock. El parte médico confirmó que se encuentra fuera de peligro.

FUERTE CAÍDA EN MOTO3. Valentín Perrone terminó en el hospital tras ser chocado por otro competidor durante la práctica libre en Indonesia. FUERTE CAÍDA EN MOTO3. Valentín Perrone terminó en el hospital tras ser chocado por otro competidor durante la práctica libre en Indonesia.
Hace 2 Hs

El susto se apoderó del Gran Premio de Indonesia cuando Valentín Perrone, de 17 años, fue protagonista de un violento accidente durante la segunda práctica libre de Moto3. A 28 minutos del final de la sesión, en plena curva 11, el argentino fue arrollado por el italiano Luca Lunetta, salió despedido y quedó tendido en la pista con signos de dolor.

La rápida intervención del equipo médico permitió asistirlo de inmediato y disponer su traslado urgente al hospital más cercano para descartar lesiones graves. El primer parte médico llevó alivio: el corredor se encuentra consciente. Sin embargo, para completar los estudios, fue derivado a otro centro de salud y su escudería, Tech3 KTM, se comprometió a mantener informados a los seguidores.

Desde sus redes sociales, el propio Perrone buscó calmar la preocupación. “Contento de poder estar escribiendo esto sin ninguna lesión después de la fea caída que he tenido hoy en la práctica. Mañana por la mañana tengo el chequeo médico para ver si puedo seguir dando gas esta semana”, publicó. Horas más tarde, el equipo confirmó que el cordobés no sufrió fracturas y sólo presenta molestias producto del impacto.

Antes del accidente, Perrone había mostrado un rendimiento prometedor en la primera sesión de práctica, con el 12º mejor tiempo (1:38.887), a poco más de un segundo del líder inicial, David Muñoz.

Confirmación para 2026

En paralelo al incidente, Tech3 KTM oficializó la continuidad de Perrone para la próxima temporada de Moto3. El argentino compartirá box con el finlandés Rico Salmela, quien reemplazará al australiano Jacob Roulstone. “Habrá una joven dupla finlandesa-argentina, emocionante y bastante inusual... Estoy seguro de que ambos se apoyarán mucho mutuamente, y Rico tendrá un gran ejemplo en su nuevo compañero de equipo, quien está teniendo una fantástica temporada de debut este año, y se espera que luche por el campeonato en 2026”, destacó el director de la estructura, Hervé Poncheral.

De esta manera, el motociclismo argentino vuelve a estar en el centro de la escena internacional: primero por el susto en Mandalika y, al mismo tiempo, por la proyección de Perrone, que encara su segundo año en Moto3 con expectativas renovadas.

