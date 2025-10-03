El impactante accidente que sufrió Valentín Perrone en el GP de Indonesia de Moto3

Confirmación para 2026

En paralelo al incidente, Tech3 KTM oficializó la continuidad de Perrone para la próxima temporada de Moto3. El argentino compartirá box con el finlandés Rico Salmela, quien reemplazará al australiano Jacob Roulstone. “Habrá una joven dupla finlandesa-argentina, emocionante y bastante inusual... Estoy seguro de que ambos se apoyarán mucho mutuamente, y Rico tendrá un gran ejemplo en su nuevo compañero de equipo, quien está teniendo una fantástica temporada de debut este año, y se espera que luche por el campeonato en 2026”, destacó el director de la estructura, Hervé Poncheral.