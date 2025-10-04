Maíz: en un año, el rinde local mostró una sensible recuperación

“Desde el ciclo 2001/2002 la sección Economía y Estadísticas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realiza una encuesta al finalizar la campaña de maíz en Tucumán y en sus zonas de influencia, con el objetivo de estimar el rendimiento medio, de monitorear las problemáticas más frecuentes del cultivo durante la campaña y de brindar al sector productivo información para la toma de decisiones”, contó Daniela Perez, de la sección Economía Agrícola.