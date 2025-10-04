Secciones
Sector Sucroalcoholero: el Grupo Ledesma visitará Tucumán y mantendrá una serie de reuniones
Hace 6 Hs

El Grupo Ledesma, empresa agroindustrial argentina, realizará una visita oficial a la provincia de Tucumán.

En representación de la compañía, el director del negocio de Azúcar y de Alcohol, Martín Franzini, encabezará una serie de reuniones estratégicas con autoridades del Gobierno provincial, con miembros del directorio del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) y con referentes de entidades vinculadas al sector sucroalcoholero de Tucumán.

Los distintos encuentros persiguen como objetivo principal la idea de intercambiar información sobre el avance de la zafra en las provincias de Tucumán, de Salta y de Jujuy, así como analizar el estado actual de la producción de azúcar y de alcohol en la región del Noroeste Argentino.

Además, está previsto en las agendas que se aborden diversas temáticas relacionadas con las perspectivas de exportación de estos productos.

Esta visita representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, y para coordinar acciones que impulsen el desarrollo del complejo sucroalcoholero argentino.

Por otro lado el Secretario de la Liga Bioenergética y gerente del Ipaat, Jorge Etchandy, difundió que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación autorizó la motorización flex en Argentina, lo que permitiría que se aumente el corte de bioetanol en los combustibles.


