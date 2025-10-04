La Eeaoc alerta sobre un fuerte aumento del monocultivo de soja

Durante el Taller de Maíz y de Poroto que organizó el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la jefa de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la entidad agrocientífica, Carmina Fandos, presentó un análisis de las secuencias maíz-soja, soja-soja y sus cultivos sucesores en Tucumán (campañas 2023/2024 y 2024/2025).
El maíz es un cultivo estratégico para la sustentabilidad del sistema de granos en el NOA. Sin embargo, la incertidumbre generada en el sector productivo por la severa problemática de dalbulus maidis en la campaña 2023/2024, que afectó significativamente los rindes del maíz, planteó interrogantes sobre la siembra del cultivo.
Esta situación se reflejó en la campaña 2024/2025, en la cual aumentó la superficie cultivada con soja, poroto y caña de azúcar, y una notable disminución en el área destinada al maíz.
Para analizar el impacto de estos cambios en la rotación de cultivos, este trabajo se propuso analizar las campañas 2023/2024 y 2024/2025 en Tucumán para detectar y para cuantificar el área con las secuencias soja-soja y maíz-soja, identificando el cultivo sucesor en cada caso.
La metodología empleada fue un análisis multitemporal de imágenes satelitales categorizadas con herramientas SIG. Se utilizaron las coberturas temáticas surgidas de las clasificaciones de soja, maíz, poroto y caña de azúcar.
El análisis del cultivo sucesor de la rotación maíz-soja indica un cambio importante entre las dos últimas campañas. La rotación dominante pasó de ser maíz-soja-maíz, con el 71% en la campaña 2023/2024, a maíz-soja-soja, que alcanzó un 44% en 2024/2025.
El estudio del cultivo posterior en la secuencia soja-soja indica un notable incremento del monocultivo de soja (soja-soja-soja), alcanzando el 59%; principalmente, en el sur de la provincia. En contraste, el maíz como cultivo sucesor (soja-soja-maíz) sufrió una fuerte caída: de un 31% a un 11%.
En ambas secuencias se aprecia una mayor preferencia por el cultivo sucesor soja entre campañas, constatándose además un aumento en los porcentajes de barbecho u otro cultivo y poroto.
El marcado aumento en el monocultivo de soja entre campañas es una señal de alerta. La siembra continua de este cultivo puede generar problemas sistémicos, como la acumulación de patógenos, el aumento de plagas y el desarrollo de malezas difíciles de controlar, entre otros.