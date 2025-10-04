La Eeaoc alerta sobre un fuerte aumento del monocultivo de soja

Durante el Taller de Maíz y de Poroto que organizó el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la jefa de la sección Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la entidad agrocientífica, Carmina Fandos, presentó un análisis de las secuencias maíz-soja, soja-soja y sus cultivos sucesores en Tucumán (campañas 2023/2024 y 2024/2025).