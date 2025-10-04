Secciones
Soja: Neogen apunta a ocupar 2,5 millones de hectáreas en 2029

La marca prevé que para ese año el mercado alcance el 70% de reconocimiento de la propiedad intelectual sobre toda el área sembrada.

Soja: Neogen apunta a ocupar 2,5 millones de hectáreas en 2029
Hace 6 Hs

En el marco del Seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) 2025, Catriel Rodríguez Landa, responsable Regional de Negocios de Neogen, presentó los desafiantes planes de crecimiento de la marca en la Argentina.

La marca, que forma parte de GDM, apunta a alcanzar 2,5 millones de hectáreas de soja sembradas con sus variedades para 2029, basando esta expansión en la adopción del sistema “Sembrá Evolución” como pilar fundamental para el desarrollo del sector.

Durante su participación en el panel “Insumos, novedades en Semillas”, Rodríguez Landa explicó la estrategia de posicionamiento de Neogen, destacando su consolidación a nivel global y sus proyecciones específicas para el mercado local. “En la Argentina nos estamos posicionando muy fuerte a partir de esta campaña. Según nuestras proyecciones, llegaremos a ocupar unas 400.000 hectáreas de soja con nuestras variedades”, afirmó.

El plan de crecimiento es contundente. “Apuntamos a estar en aproximadamente 2,5 millones de hectáreas en 2029”. Este objetivo está directamente ligado a la consolidación de un nuevo paradigma en el agro, donde el reconocimiento de la propiedad intelectual juega un rol central.

Rodríguez Landa señaló que este crecimiento irá de la mano con una adopción de “Sembrá Evolución”. Y estimó que para esa fecha el mercado podría alcanzar el 70% de reconocimiento de la propiedad intelectual sobre el total del área sembrada. La importancia de este sistema fue un tema central del seminario Acsoja 2025.

El reconocimiento de la propiedad intelectual es una materia pendiente en la Argentina en comparación con potencias agrícolas, como Brasil y Estados Unidos.

La adopción de sistemas como “Sembrá Evolución” es crucial. “Fomenta nuevas inversiones en materia de genética, en materia de biotecnologías, calidad de siembra y calidad de semilla”, dijo. Añadió que estos avances permitirán acortar las brechas de rendimiento que tiene la Argentina con aquellos países, y liberar el enorme potencial productivo nacional. Y dijo que, en este sentido, “Sembrá Evolución” se posiciona como el sistema que empezará a traer esa paridad que hoy necesita el país.

El éxito de Neogen en otros mercados sirve como modelo. Rodríguez Landa destacó el caso de Brasil, donde la marca ya ocupa un 13% de las hectáreas de soja sembradas. Actualmente, Neogen tiene presencia en Brasil, en Paraguay, en la Argentina; y recientemente se ha lanzado en Uruguay, con planes de expansión a Sudáfrica para el próximo año.

