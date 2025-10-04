Soja: Neogen apunta a ocupar 2,5 millones de hectáreas en 2029

La adopción de sistemas como “Sembrá Evolución” es crucial. “Fomenta nuevas inversiones en materia de genética, en materia de biotecnologías, calidad de siembra y calidad de semilla”, dijo. Añadió que estos avances permitirán acortar las brechas de rendimiento que tiene la Argentina con aquellos países, y liberar el enorme potencial productivo nacional. Y dijo que, en este sentido, “Sembrá Evolución” se posiciona como el sistema que empezará a traer esa paridad que hoy necesita el país.